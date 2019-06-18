Новости

Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России 19:10
В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой 19:09
Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево 19:06
Названы города с самыми просторными квартирами на продажу 18:56
Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС 18:56
В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста 18:38
Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название 18:30
В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека 18:26
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит 18:20
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА 18:16
В Петрозаводске чайки атаковали посетителей детского сада 18:14
В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле 18:09
Испанские депутаты лишились возможности въехать в центр Мадрида на авто 18:06
МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства 18:06
В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена 18:06
Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году 18:03
General Motors может воскресить легендарный Hummer 18:00
В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей 17:53
В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва 17:49
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии 17:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2" 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 18:22
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" получил авиационный Оскар

Ведущий российский авиаперевозчик в восьмой раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы"
Текст: Валерий Львов
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
"Аэрофлот" в очередной раз подтвердил звание "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", о чем было объявлено на церемонии Skytrax World Airline Awards 2019 во Франции. Этого титула крупнейший российский авиаперевозчик удостоен восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд.

Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась на 53-м Парижском международном авиасалоне в Ле Бурже в знаменитом Музее авиации и космонавтики. Очередная победа "Аэрофлота", признанная международным сообществом, еще раз продемонстрировала огромные потенциальные возможности ведущего российского перевозчика, много лет занимающего лидирующие позиции не только на европейских, но и азиатских рынках авиаперевозок. По качеству сервиса "Аэрофлот" не уступает, а в чем-то и превосходит таких лидеров глобального рынка, как Air France, Lufthansa, British Airways, Emirates и других конкурентов.

Премия World Airline Awards считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус "авиационного Оскара". Она присуждается ежегодно начиная с 1999 года, самым авторитетным британским консалтинговым агентством Skytrax - ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. В борьбе за самую престижную авиационную премию "Аэрофлот" с момента ее учреждения уже который год становится звездой в рейтинге ведущих авиакомпаний. Надо отметить, что это первая российская авиакомпания, получившая столь высокое признание и пока не уступающая высокую ступеньку рейтинга никому.

"Аэрофлот" остается неизменным фаворитом среди пассажиров, - прокомментировал очередное награждение "Аэрофлота" президент Skytrax Эдвард Плейстед (Edward Plaisted). - Победа в ключевой авиационной премии мира - прекрасное подтверждение высокого качества сервиса, предоставляемого перевозчиком. Мы поздравляем коллектив "Аэрофлота" с таким высоким достижением".

Кстати, рейтинг лучших авиаперевозчиков определяется по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире. Оно проводилось путем онлайн-голосования с сентября 2018 года по май 2019-го на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. В этом году в нем приняли участие авиапассажиры из более чем ста стран. Исследование охватило свыше 300 авиакомпаний мира.

Безусловно, увеличение количества звезд в рейтинге авиакомпании напрямую влияет на рост ее капитализации.

"Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards - большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне, - заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. - Мы благодарны нашим пассажирам, которые отдали свой голос за "Аэрофлот". Их выбор - лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей нашей Стратегии 2023".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским