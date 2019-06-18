"Аэрофлот" в очередной раз подтвердил звание "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", о чем было объявлено на церемонии Skytrax World Airline Awards 2019 во Франции. Этого титула крупнейший российский авиаперевозчик удостоен восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд.

Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась на 53-м Парижском международном авиасалоне в Ле Бурже в знаменитом Музее авиации и космонавтики. Очередная победа "Аэрофлота", признанная международным сообществом, еще раз продемонстрировала огромные потенциальные возможности ведущего российского перевозчика, много лет занимающего лидирующие позиции не только на европейских, но и азиатских рынках авиаперевозок. По качеству сервиса "Аэрофлот" не уступает, а в чем-то и превосходит таких лидеров глобального рынка, как Air France, Lufthansa, British Airways, Emirates и других конкурентов.

Премия World Airline Awards считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус "авиационного Оскара". Она присуждается ежегодно начиная с 1999 года, самым авторитетным британским консалтинговым агентством Skytrax - ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. В борьбе за самую престижную авиационную премию "Аэрофлот" с момента ее учреждения уже который год становится звездой в рейтинге ведущих авиакомпаний. Надо отметить, что это первая российская авиакомпания, получившая столь высокое признание и пока не уступающая высокую ступеньку рейтинга никому.

"Аэрофлот" остается неизменным фаворитом среди пассажиров, - прокомментировал очередное награждение "Аэрофлота" президент Skytrax Эдвард Плейстед (Edward Plaisted). - Победа в ключевой авиационной премии мира - прекрасное подтверждение высокого качества сервиса, предоставляемого перевозчиком. Мы поздравляем коллектив "Аэрофлота" с таким высоким достижением".

Кстати, рейтинг лучших авиаперевозчиков определяется по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире. Оно проводилось путем онлайн-голосования с сентября 2018 года по май 2019-го на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. В этом году в нем приняли участие авиапассажиры из более чем ста стран. Исследование охватило свыше 300 авиакомпаний мира.

Безусловно, увеличение количества звезд в рейтинге авиакомпании напрямую влияет на рост ее капитализации.

"Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards - большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне, - заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. - Мы благодарны нашим пассажирам, которые отдали свой голос за "Аэрофлот". Их выбор - лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей нашей Стратегии 2023".