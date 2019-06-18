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18.06.2019 20:09
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Прозевать мозг

Гипотеза получила новое подтверждение
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
Одним из ведущих в мире специалистов по зевоте считается американский профессор Эндрю Гэллап. Его гипотеза о причине этого феномена сегодня наиболее популярна в науке. Она родилась несколько лет назад после эксперимента, который провел ученый. На первый взгляд он кажется предельно простым. Но до него надо было первым додуматься, а точнее поставить вопрос о причине зевоты так, как еще никому в голову не приходило. Как известно в науке, самое трудное - правильно сформулировать задачу. И Гэллап это сделал.
Ученые до сих пор спорят, почему мы зеваем. Фото: Trajmak_Ivan/ iStock Ученые до сих пор спорят, почему мы зеваем. Фото: Trajmak_Ivan/ iStock
Ученые до сих пор спорят, почему мы зеваем. Фото: Trajmak_Ivan/ iStock

Дело в том, что ученые давно бьются над секретом зевоты, высказываются самые разные версии. Чаще всего она ассоциируется со скукой и сонливостью, а также недостатком кислорода в крови. Гэллап предложил новый вариант - перегрев мозга. Именно так организм подает сигнал, что его необходимо охладить. Что и делает зевота, доставляя в мозг значительное количество воздуха.

Эту версию и решил проверить Гэллап. В эксперименте добровольцы интенсивно дышали через нос, к их лбу прикладывали пакет либо со льдом, либо с горячей водой. В первых двух случаях люди сразу прекращали зевать, даже если смотрели видео с зевающими. Зато в третьем - эта "зараза" действовала безотказно: добровольцы начинали интенсивно открывать рот. Так что, если вам хочется зевнуть, достаточно приложить ко лбу пакет с чем-нибудь холодным или интенсивно подышать через нос.

Надо отметить, что эксперимент Гэллапа не удовлетворил многих коллег. У них осталось множество вопросов. А сам ученый продолжил исследовать связь мозга и зевоты. Например, доказал, что ее заразительность сильно меняется в разные времена года и прямо зависит от температуры воздуха. В Северном полушарии, например, зимой мы значительно реже испытываем потребность зевнуть, чем летом. Наиболее заразительная зевота начинается примерно при 20 градусах Цельсия. Дальнейшее повышение температуры уже почти не влияет на частоту и продолжительность зевков.

И вот только что Гэллап провел новую серию экспериментов, чтобы проверить свою гипотезу. Он поочередно прикладывал к шее добровольцев три компресса: холодный (4 градуса по Цельсию), теплый (46 градусов) и комнатной температуры (22 градуса). С помощью специального прибора измерялась температура мозга. Когда она менялась, ученый демонстрировал испытуемым видеоролик с зевающими людьми. Для чистоты эксперимента учитывалось, насколько долго каждый из них спал накануне.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Итог: холод действительно уменьшает число зевков. Если после приложения тепла заразительное желание зевнуть возникло у 85 процентов испытуемых, то после холодного компресса лишь у 48 процентов. По словам авторов исследования, терморегуляционную функцию зевоты можно считать доказанной. Однако скептики продолжают задавать вопросы. Например, почему вне зависимости от температуры мы чаще зеваем после бессонной ночи или слишком утомительного дня? И как ответить на главную загадку зевоты: почему она настолько заразительна? Как это связано с охлаждением мозга? На этот вопрос Гэллап и его коллеги, убедительного ответа пока не нашли. Кстати, зевают и животные. Они тоже охлаждают мозг или причина другая? Так что феномен ждет своих энтузиастов.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым
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