Беларусь вошла в пятерку лучших стран для гастрономического туризма

В глубинных лабиринтах кулинарного искусства Беларуси до сих пор, утверждают местные рестораторы, ведется нешуточная полемика о завтрашнем дне национальной кухни. Как, например, следует при создании абсолютно неповторимого блюда использовать традиционные для Полесья картофель и белые грибы, птицу или говядину и свинину, речную рыбу или тыкву. А уж когда речь заходит о знаменитых драниках, то количеству их рецептов, кажется, не будет конца.

Судя по всему, аналитическое агентство ТурСтат совершенно не случайно в День устойчивой гастрономии, который уже третий год отмечается по решению ГА ООН, составило 18 июня рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических туров и путешествий. Резон в этом празднике, конечно, есть. Ведь каждый народ и его культура вносят свой вклад в устойчивое развитие посредством культуры питания и гастрономии.

Основой для гурманов всех времен и народов на сей раз стал для агентства интернет-опрос на тему, куда лучше всего отправиться для изучения шедевров местных поваров. И вот результаты, которые подтверждают, что Беларусь по-прежнему входит в тройку самых популярных стран гастрономического туризма. Правда, в лидерстве Грузии и Армении и до опроса россиян мало кто сомневался. Кавказ и его кухня вне конкуренции, утверждают ее знатоки. Зато Беларусь в тесной компании с Италией и Францией устойчиво удерживает бронзовую награду среди зарубежных стран.

ТурСтат приводит данные опроса и относительно рейтинга гастрономического туризма летом в Союзном государстве. Оказалось, что Санкт-Петербург, Москва и Казань признаны лучшими регионами России для гастротуризма.

За Санкт-Петербург, как лучший в России для гастрономического туризма летом, отдали 16 процентов голосов, за Казань - 13 процентов, за Москву - 10 процентов, а за Суздаль и Сочи результат не превысил и трех процентов.