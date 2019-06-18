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18.06.2019 17:39
Рубрика: Культура

Black Eyed Peas и Азилия Бэнкс станут хэдлайнерами "Усадьбы Jazz"

Текст: Александр Алексеев
Летний мультижанровый фестиваль в этом году переедет в московский музей-заповедник "Коломенское". На живописных полянах на берегу Москвы-реки будут возведены сразу четыре сцены: "Партер", "Аристократ", Jazz & World by S7 Airlines и ориентированная на самых юных зрителей "Усадьба Jazz Kids". Ну, а сам музыкальный праздник, в котором будут участвовать артисты из России, Украины, Грузии, Великобритании, США продлится два дня - 22 и 23 июня.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

- Шестнадцатилетие - это новая планка, новый уровень фестиваля, к которому мы стремились все эти годы. Это какое-то новое мироощущение. Так что не случайно то, что фестиваль сменил площадку и серьезно увеличил программу, - рассказала на пресс-конференции основатель и президент фестиваля Мария Семушкина.

Фото: Агентство "АртМания"
"Усадьба Jazz" переезжает в Коломенское

Она же и объяснила переезд "Усадьбы Jazz" из привычного ландшафта подмосковной усадьбы "Архангельское" (где прохладными вечерами зрителям даже выдавали согревающие одеяла) "техническими недостатками" прошлого места проведения фестиваля.

В самом деле, в "Коломенском" места больше - все сцены будут смонтированы так, чтобы не мешать своим звуком остальным. Да и добираться сюда удобнее: всего-то десять минут ходьбы пешком от одноименной станции метро.

Как и в прошлые годы, акцент будет сделан на джаз, фанк, world music, соул, электронику и инди-музыку. Эпизодически и на хип-хоп. И снова появится рок-коллектив стадионного уровня: в прошлые годы здесь не раз выступал "Аквариум", пел своих "Москвичек" и "Супертанго" более камерный по звучанию "Мегаполис", а теперь впервые на сцену выйдет "Сплин". Александр Васильев и его коллеги представят программу, основанную на песнях из нового альбома "Встречная полоса".

Из тех, на кого еще стоит обратить особое внимание: любимая хип-хоп группа кинорежиссера Квентина Тарантино Black Eyed Peas, джазовый певец и пианист, обладатель премии Grammy Джейми Каллум, мастер "нового соула" Майкл Киванука, джазовый трубач Вадим Эйленкриг cо своим новым оркестром и, конечно же, очаровательная и пылкая американская рэперша Азилия Бэнкс.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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