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Рубрика: В мире

Более 70 человек пострадали в результате двух землетрясений в Китае

Шесть человек погибли, еще 75 пострадали в результате двух землетрясений, произошедших на юго-западе Китая в провинции Сычуань.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Как сообщает ТАСС со сылкой на агентство Синьхуа, подземные толчки были зафиксированы примерно в 23:00 по местному времени. Первое землетрясение магнитудой 6,0 произошло в уезде Чаннин, а второе - магнитудой 5,1 - в уезде Гун.

"Пострадавшие были доставлены в больницу и не находятся в критическом состоянии", - подчеркивают местные власти.

Тем временем стала известна причина землетрясения на границе Китая и Северной Кореи. Напомним, 17 июня сейсмологический центр зафиксировал слабые толчки в уезде Хуньчунь. Оказалось, что это были отголоски двух плановых взрывов, произведенных в каменном карьере. Никто не пострадал.

В мире Восточная Азия Китай
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