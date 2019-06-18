Четыре человека пострадали во время чемпионского парада НБА в Торонто

Четыре человека, по уточненным данным, получили ранения во время чемпионского парада НБА в Торонто, который начался в девять утра по местному времени в этом крупном канадском городе.

В церемонии чествования "Хищников" из Торонто, впервые в истории завоевавших кубок Национальной баскетбольной ассоциации и победивших в финальной серии фаворитов из "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 4-2, два человека, чьи данные не раскрываются, попытались устроить стрельбу, но были вовремя обезврежены полицейскими.

В мероприятии принимали участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори, игроки "Хищников", которые были в это время на сцене.

На самой площади Натана Филлипса в центре Торонто, где проходило торжество, в этот момент собрались около полутора миллионов болельщиков, сообщает телеканал ESPN. На площади после первых выстрелов возникла паника и давка, и с огромным трудом полицейским удалось взять ситуацию под свой контроль. Жизням четырех человек, получивших огнестрельные ранения, ничего не угрожает.

"У нас есть люди, арестованные с применением огнестрельного оружия, и это только начало расследования", - сказал начальник полиции Торонто Марк Сондерс. Полиция сообщила, что она задержала двух человек и изъяла у них две единицы огнестрельного оружия.

В свою очередь, пресс-секретарь Трюдо Элеонора Катенаро отказалась комментировать стрельбу на городской площади. "Мы никогда не комментируем вопросы, связанные с безопасностью премьера", - сказала Катенаро.