Что покажут на ТВ ко Дню памяти и скорби

22 июня в России отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. Ко Дню памяти и скорби телеканалы страны покажут документальные и художественные фильмы о событиях тех лет.

По законам военного времени

К памятной дате на телеканале "Россия К" покажут документальный сериал "Память" (18-20 июня, 22:50), художественный фильм "Наше сердце" (21 июня в 10:20, повтор 22 июня в 15:40) и "Парень из нашего города" (22 июня, 10:30); документальную ленту "Жизнь в треугольном конверте" (22 июня, 12:00) и программу "Романтика романса" (23 июня в 18:35).

В первой серии документального сериала "Память, которая называется "Они погибли за Вену" зрители познакомятся с президентом исследовательского центра "Память" Юлей Эггер, которая живет в Австрии уже 10 лет, и свободное время посвящает поискам солдатских захоронений. Вторая серия называется "Хранители Дуклинского перевала". Недалеко от словацкого городка Свидник, на вершине Дуклинского перевала, стоит монумент. В 1944-м году здесь произошла одна из самых кровопролитных битв в Восточной Европе в годы Второй Мировой войны. Сейчас перевал и его окрестности - большой мемориал под открытым небом. Местные жители до сих пор не забыли горячее дыхание войны... В заключительной серии "Бан-Сен-Жан. Голоса из прошлого" речь пойдет о концентрационном лагере Бан-Сен-Жан для советских военнопленных, организованном в начале Второй мировой войны. В 1945 году местные жители обнаружили рядом с территорией лагеря большой могильник. И стали ухаживать за территорией. А сейчас помогают потомкам военнопленных из России восстанавливать истории солдатских судеб…

Документальный фильм "Жизнь в треугольном конверте" о том, как была налажена почтовая связь в СССР во время войны. На пост наркома связи тогда был назначен Иван Терентьевич Пересыпкин. Одним из первых указов, изданных после объявления войны, был - о переведении почтовой службы на военное положение. Этот документ объединил военно-полевую и гражданскую почтовые службы. Текст был жестким, даже жестоким. В условиях военного времени на конверте не было ни указания улицы, дома, даже указание города часто было ошибочным. Связистам потребовалось срочно выработать совершенно новые принципы доставки корреспонденции…

22 июня в течение всего дня на телеканале "Россия К" можно будет увидеть и услышать разные исполнения песни "Темная ночь". Композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов написали ее в 1943 году для фильма "Два бойца". В течение дня песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона, Нани Брегвадзе, Дмитрия Хворостовского, Евгения Дятлова, Олега Погудина и других замечательных исполнителей.

"Россия К", 18-20 июня, 22:50

Бунт и война

К 78-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны на НТВ - премьера военной драмы "Семь пар нечистых". Бунт на корабле - это всегда страшно. Особенно, если это бунт заключенных против охраны: из людей выплескивается ненависть, от которой некуда деться в открытом море. Этот бунт может привести к смерти не только охраны судна, но и матросов, и лейтенанта Сбоева, плывущего с секретным грузом, и случайной пассажирки - военврача Нины. Зачинщик бунта - заключенный Аламасов продумал все детали, но не учел одного: корабль под названием "Онега" вышел в море 21 июня 1941 года, и когда мятеж почти увенчался успехом, судно начинают бомбить немецкие истребители. В ролях: Юрий Борисов, Мари Ворожи, Василий Мищенко, Тимофей Трибунцев, Михаил Евланов, Микаэл Джанибекян и другие.

НТВ, 21 июня, 20:40

Предатель Родины

Телепремьера художественного фильма "72 часа" состоится на Первом канале. Главные роли в нем сыграли Ирина Розанова и Алексей Шевченков. Также в картине снимались Митя Лабуш, Анатолий Гущин, Лиза Арзамасова, Татьяна Лютаева, Александр Зельский и другие.

Сценарий фильма-расследования основан на реальных событиях времен Великой Отечественной. Действие происходит в 60-е годы. Москва. Бывший политрук Каленов, прошедший войну, случайно сталкивается с человеком, в котором узнает предателя Родины. По убеждению ветерана, этот человек во время войны участвовал в разгроме подполья в маленьком городке Ставрово. Подозреваемый задержан, но на то, чтобы доказать его вину есть всего 72 часа... Опытный следователь Васильева берется за дело со всей решительностью. Чтобы найти правду, необходимо вернуться к событиям двадцатилетней давности - в 1941-й год...

Первый канал, 22 июня, 23:00

Арийцы и их "травники"

Документальный фильм "Их звали травники" покажут на "России 1".Осенью 1941 года в маленьком польском местечке Травники появился учебный лагерь СС, организованный по личной инициативе Генриха Гиммлера. Курсантами этого лагеря должны были стать, по задумке рейхсфюрера, советские военнопленные - в первые месяцы после нападения Германии на Советский Союз их были миллионы, истощенных, психологически раздавленных, умирающих от голода. Нацистские вербовщики предлагали им спасение и сытую жизнь в обмен на согласие вступить в СС. Соглашались далеко не все, но и те, кто согласился, даже не подозревали, какая им отведена роль на самом деле… Их готовили для "работы" в лагерях смерти - в Белжеце, в Собиборе, в Треблинке, в Майданеке, в Освенциме. В лагерях, где в газовых камерах уничтожались за считанные часы целые эшелоны людей - день за днем. Они должны были "зачищать" еврейские гетто во Львове, Люблине, Варшаве, на всех оккупированных территориях, расстреливать детей, стариков и женщин. Истинные арийцы, представители высшей расы, не хотели марать руки - для этого у них были "травники". И "травники" старались вовсю… Автор сценария и режиссер: Мари Рено.

"Россия 1", 22 июня, 01:25

Наивный маршал

Маршал Жуков был советским богом войны. Он воевал как дышал. А потом, когда смолкала канонада, становился обычным человеком - прямолинейным, в чем-то наивным, влюбчивым… Таким непохожим на свои парадные портреты. Почему три советских лидера боялись как огня уже немолодого полководца? За что Георгия Константиновича обвинили в мародерстве и моральном разложении? С кем боролась за Жукова его жена Александра? И какой удар судьбы стал для маршала Победы роковым? Почему три советских лидера боялись уже немолодого полководца? За что Георгия Константиновича обвинили в мародерстве и моральном разложении? С кем боролась за Жукова его жена Александра? Ответы - в новом документальном фильме "Георгий Жуков. Трагедия маршала", который зрители канала "ТВ Центр" смогут увидеть 20 июня, в 23:05 (повтор 22 июня, в 11:45). В картине участвуют: режиссер художественного фильма "Жуков" Алексей Мурадов, его сценарист Виталий Москаленко, Николай Сванидзе, Александр Балуев, Александр Голобородько, Борис Щербаков. А также - историки Борис Соколов, Алексей Исаев, актеры, ведущий методист научно-просветительского отдела Центрального музея вооруженных сил РФ Татьяна Куваева.

"ТВ Центр", 20 июня, 23:05