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18.06.2019 18:16
Рубрика: Спорт

Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА

Текст: Илья Соболев

Французский баскетболист Нандо Де Коло объявил об уходе с ЦСКА. Игрок решил не продлевать с клубом контракт, который истек по завершении сезона 2018/2019.

Фото: РИА Новости
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"Что касается моего ухода, он не значит, что я хотел расстаться с ЦСКА. Я просто хочу оказаться в другом месте, преследовать другие цели. Здесь я провел пять потрясающих сезонов, мы дважды выиграли Евролигу, доминировали в Лиге ВТБ, показали всем, что ЦСКА - лучший клуб на континенте. Я был по-настоящему горд защищать его цвета", - говорится в заявлении Де Коло, опубликованном на официальном сайте армейцев.

За пять лет в ЦСКА Нандо Де Коло вырос в одну из главных звезд европейского баскетбола. Вместе с москвичами он пять раз выигрывал Единую лигу и дважды - Евролигу. Особенно удачным для француза стал сезон 2015/2016, по итогам которого он завоевал сразу несколько личных наград став самым ценным игроком сезона и "Финала четырех" Евролиги, лучшим бомбардиром того же турнира, а также самым ценным игроком Единой лиги.

В составе ЦСКА Де Коло провел 292 матча, его средние показатели - 16,4 очка, 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты на паркете.

В то же время новый контракт с армейцами подписал американский центровой Кайл Хайнс. Соглашение будет действовать по схеме 1+1. В прошлом сезоне 32-летний Хайнс был капитаном команды. Он стал всего лишь вторым иностранцем после словенца Матьяжа Смодиша, удостоившегося в ЦСКА подобной чести.

"Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА. Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить сражаться для болельщиков ЦСКА и за то, чтобы в Москве в будущем оказалось еще больше трофеев", - приводит слова Хайнса пресс-служба армейцев.

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