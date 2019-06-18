Кардиологи опровергли мнение педиатров о последствиях детского ожирения

Более чем в два раза увеличивается риск гипертонии у детей 4-6 лет, если у них избыточный вес. Это заключение испанского исследования, в котором 1796 детей сначала обследовали в возрасте четырех лет, а затем спустя 2 года - для получения итоговых результатов.

"Некоторые педиатры считают, что избыточный вес и ожирение не дают последствий до подросткового возраста. Но наше исследование показывает: они не правы", - говорит Иньяки Галан, один из авторов статьи, которая на днях опубликована в European Journal of Preventive Cardiology.

Галан и его коллеги продолжительное время обследовали дошкольников провинции Мадрид. В начале эксперимента 32 педиатра из команды Галана зафиксировали данные маленьких пациентов: пол, рост, вес, артериальное давление, индекс массы тела и окружность талии, а также другие факты, связанные с беременностью матери и родами. Спустя два года этих же детей вновь обследовали.

"Мы оценили связь между ожирением и высоким кровяным давлением в начале эксперимента и изменениями веса у детей в возрасте от 4 до 6 лет. У тучных 4-летних детей было увеличение артериального давления к возрасту 6 лет", - говорится в статье.

Анализ данных показал, что у 4-6-летнего ребенка с избыточным весом или ожирением давление было значительно выше, чем у ребенка с нормальным весом. И совсем иной результат был у тех детей, которые в 4-летнем возрасте, к началу эксперимента, имели избыточный вес, а к 6 годам - нет: их артериальное давление было сопоставимо с давлением тех малышей, кто в этих возрастах имел нормальный вес.

Комментируя исследование, педиатры, на которых ссылается Tagesspiegel, характеризуют его как "тщательно продуманное и хорошо сделанное".

Гипертония как последствие ожирения у детей не редкость в их повседневной практике. Врачи напоминают, что повышенное давление - один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они рекомендуют следить за питанием маленьких детей: многие продукты, особенно специально предназначенные для дошкольников, содержат слишком много сахара. На это, кстати, большинство родителей не обращает внимания. А между тем, причинами сахарного диабета 2-го типа называют неправильное питание, лишний вес и недостаток физической активности.