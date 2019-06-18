Дмитрий Медведев прибудет на открытие II Европейских игр

На церемонии открытия II Европейских игр, которая состоится в белорусской столице в ближайшую пятницу, будет присутствовать и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом информирует 18 июня БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"Дмитрий Медведев 21 июня посетит церемонию открытия II Европейских игр", - подтвердили источники в руководстве кабинета министров России.

Кроме того, запланированы его переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. Ожидается, отмечают местные информационные порталы, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве.

Премьеры рассмотрят и перспективы наращивания интеграции в Союзном государстве.