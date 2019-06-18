Экс-глава СМИ2 займется цифровой стратегией и коммуникациями Rambler

Бывший генеральный директор СМИ2 Анна Иванова станет директором по цифровой стратегии и коммуникациям в медиахолдинге Rambler&Co.

Она будет разрабатывать маркетинговую стратегию его медиактивов, а также отвечать за онлайн бренд-маркетинг и реализацию стратегических проектов с партнерами.

Управляющий директор холдинга Максим Тадевосян отметил, что многолетняя экспертиза Ивановой в digital-медиа и ее опыт, объединяющий работу с контентом и технологиями, будут полезны и станут основой для эффективной будущей работы.