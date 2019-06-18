Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире

Бывший президент Египта Мохамед Мурси был похоронен в соответствии с мусульманским обрядом на закрытой семейной церемонии в Каире рано утром во вторник, на следующий день после того, как он перенес смертельный сердечный приступ в суде, сообщил его сын.

Первый демократически избранный глава государства в современной истории Египта, свергнутый в 2013 году, был похоронен рядом с могилами других ведущих членов запрещенного в настоящее время движения "Братья-мусульмане", заявил Ахмед Мурси в своем посте в Facebook. "Мы омыли его благородное тело в тюремной больнице Тора, прочитали молитвы за него в тюремной больнице", - написал Ахмед. Власти отказались позволить семье похоронить Мурси в его родной провинции Шаркия в дельте Нила, добавил сын экс-президента.

Мурси скончался в понедельник после того, как потерял сознание в каирском суде во время судебного разбирательства по обвинению в шпионаже, сообщает Reuters со ссылкой на представителей судебных властей и медицинский источник. 67-летний политик находился в тюрьме почти шесть лет с тех пор, как был свергнут с должности президента после массовых протестов против его правления.

В понедельник вечером в тюрьме Каира, где содержался Мурси, министерство внутренних дел Египта объявило о введении полной боеготовности.

Египетские СМИ практически не сообщили о смерти Мурси. Только одна из главных ежедневных газет, частная "Аль-Масри аль-Йом", разместила эту историю на своей первой странице, а другие газеты игнорировали новости или разместили небольшую заметку на внутренних страницах, не упоминая, что Мурси был президентом.