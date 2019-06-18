Еще одни льготники не будут платить взносы на капремонт

Новости

На Сахалине началось движение пассажирских поездов по широкой колее 04:24
В Британии новый дорожный знак предупредит о ежиках 04:17
Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа 03:16
США остановят помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу 03:07
В Якутске у самолета на старте отказало рулевое управление 02:57
Более 70 человек пострадали в результате двух землетрясений в Китае 02:32
Пожар произошел во время учений НАТО в Польше 02:12
Видео: Бортпроводницу подбросило к потолку во время турбулентности 01:44
В Киеве признали неготовность к диалогу с Донецком и Луганском 17.06.2019
Знаменитый аукцион Sotheby's будет продан за 3,7 млрд долларов 17.06.2019
В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу 17.06.2019
Постпред РФ: США бездоказательно обвинили РФ в нарушении ядерного моратория 17.06.2019
Минск и Каир формируют совет делового сотрудничества 17.06.2019
Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената Щукина 17.06.2019
Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики США 17.06.2019
Рособрнадзор: Работы по ЕГЭ с недопустимыми чернилами будут зачтены 17.06.2019
Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на чемпионате мира 17.06.2019
В Испании погибла несовершеннолетняя россиянка 17.06.2019
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы 17.06.2019
Путин пожелал удачи и вдохновения участникам конкурса им.Чайковского 17.06.2019
Вилле Хаапасало решил переплыть Финский залив на плоту 17.06.2019
Врачи рассказали о пользе приема витаминов летом 17.06.2019
Путин назначил Громыко послом РФ в Мали 17.06.2019
Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси 17.06.2019
Калининградец на спор залез в трубу и застрял на семь часов 17.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
18.06.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Еще одни льготники не будут платить взносы на капремонт

Текст: Марина Гусенко

Герои СССР, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены семей больше не должны будут платить взносы на капремонт. Закон об этом вступает в силу сегодня, 18 июня.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Кроме того, эти россияне освобождены от оплаты всех "жировок". А именно - от платы за пользование жилым помещением, его содержание. В том числе - от платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в нем, за общедомовую холодную и горячую воду, электроэнергию, за отведение сточных вод.

Фото: iStock
ГД рассмотрит законопроект о единых критериях проведения капремонта

Также им не нужно платить за коммунальные услуги - холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, за газ. В том числе - за бытовой газ в баллонах, за твердое топливо (если в доме печное отопление). А также за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Бесплатны для них и услуги вневедомственной охраны вне зависимости от вида жилищного фонда. Аналогичные льготы есть и у Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Они тоже вместе с членами их семей освобождаются новым законом от платы за капремонт и оплаты всех общедомовых квитанций - от услуг по управлению многоквартирным домом до отведения сточных вод в целях содержания общего имущества. Также им не нужно платить за домашний телефон.

Экономика ЖКХ Стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Бортпроводницу подбросило к потолку во время турбулентности
Четыре человека пострадали во время чемпионского парада НБА в Торонто
Стратегические бомбардировщики США перехвачены у российских границ
Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП
Медведев поручил снова проверить цены на бензин