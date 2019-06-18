Facebook запустит свою криптовалюту Libra

Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.

При этом будет создана дочерняя компании Calibra.

Такой шаг в Facebook объясняют стремлением дать возможность всем воспользоваться финансовыми услугами. "Для многих людей во всем мире даже базовые финансовые услуги по-прежнему недоступны: почти половина взрослых в мире не имеют активного банковского счета, эти цифры хуже в развивающихся странах и среди женщин", - говорится в сообщении. В итоге, около 70 процентов малых предприятий в развивающихся странах не имеют доступа к кредитам, а мигранты ежегодно теряют на переводах денег 25 миллиардов долларов.

С помощью криптовалюты можно будет совершать переводы так же легко, как отправлять текстовые сообщения на телефон, обещают в Facebook. Транзакции будут доступны с помощью сервисов Facebook Messenger, WhatsApp, а также специального приложения, которое еще разрабатывается.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что уже ряд крупнейших американских компаний готовы вложить по 10 миллионов долларов в создание консорциума для управления криптовалютой Facebook.