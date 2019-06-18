Forbes назвал богатейших землевладельцев России

На долю "Агрокомплекса" им. Н.И. Ткачева пришлось 649 тысяч гектаров земли стоимостью 68,5 миллиарда рублей. Второе место рейтинга занял агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова с 412 тысячами гектаров земель стоимостью 45,6 миллиарда рублей. Самый большой по площади земельный кусок - один миллион гектаров, за компанией "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников. Правда, по стоимости эти земли занимают только третье место в рейтинге.
В двадцатке крупнейших землевладельцев России есть и другие известные люди. Например, Олег Дерипаска, владеющий агрохолдингом "Кубань". Как видно, сейчас сельское хозяйство стало развитой отраслью и высокорентабельным бизнесом, отмечает Forbes. Но тенденции к укрупнению хозяйств наметились уже в 2005 году, когда был составлен первый рейтинг. "Скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки", - пишет издание.