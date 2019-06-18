Forbes назвал богатейших землевладельцев России

Семейная фирма бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева возглавила рейтинг крупнейших собственников земли в России, составленный Forbes. По данным издания, двадцать самых крупных землевладельцев контролируют 7,9 миллиона гектаров стоимостью 471,6 миллиарда рублей.

На долю "Агрокомплекса" им. Н.И. Ткачева пришлось 649 тысяч гектаров земли стоимостью 68,5 миллиарда рублей. Второе место рейтинга занял агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова с 412 тысячами гектаров земель стоимостью 45,6 миллиарда рублей. Самый большой по площади земельный кусок - один миллион гектаров, за компанией "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников. Правда, по стоимости эти земли занимают только третье место в рейтинге.

В двадцатке крупнейших землевладельцев России есть и другие известные люди. Например, Олег Дерипаска, владеющий агрохолдингом "Кубань". Как видно, сейчас сельское хозяйство стало развитой отраслью и высокорентабельным бизнесом, отмечает Forbes. Но тенденции к укрупнению хозяйств наметились уже в 2005 году, когда был составлен первый рейтинг. "Скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки", - пишет издание.