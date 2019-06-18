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18.06.2019 22:18
Рубрика: Экономика

Человек с планеты земля

Forbes назвал богатейших землевладельцев России
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 130(7888)
Семейная фирма бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева возглавила рейтинг крупнейших собственников земли в России, составленный Forbes. По данным издания, двадцать самых крупных землевладельцев контролируют 7,9 миллиона гектаров стоимостью 471,6 миллиарда рублей.
Семейному бизнесу Александра Ткачева принадлежит 649 тысяч гектаров земли общей стоимостью 68,5 миллиарда рублей. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Семейному бизнесу Александра Ткачева принадлежит 649 тысяч гектаров земли общей стоимостью 68,5 миллиарда рублей. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Семейному бизнесу Александра Ткачева принадлежит 649 тысяч гектаров земли общей стоимостью 68,5 миллиарда рублей. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: iStock
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

На долю "Агрокомплекса" им. Н.И. Ткачева пришлось 649 тысяч гектаров земли стоимостью 68,5 миллиарда рублей. Второе место рейтинга занял агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова с 412 тысячами гектаров земель стоимостью 45,6 миллиарда рублей. Самый большой по площади земельный кусок - один миллион гектаров, за компанией "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников. Правда, по стоимости эти земли занимают только третье место в рейтинге.

В двадцатке крупнейших землевладельцев России есть и другие известные люди. Например, Олег Дерипаска, владеющий агрохолдингом "Кубань". Как видно, сейчас сельское хозяйство стало развитой отраслью и высокорентабельным бизнесом, отмечает Forbes. Но тенденции к укрупнению хозяйств наметились уже в 2005 году, когда был составлен первый рейтинг. "Скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки", - пишет издание.

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