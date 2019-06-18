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18.06.2019 13:20
Рубрика: Экономика

"Газпром" предложил "Нафтогазу" начать переговоры "с чистого листа"

Текст: Александра Воздвиженская
"Газпром" предложил "Нафтогазу" урегулировать все текущие судебные разбирательства и провести переговоры "с чистого листа", однако получил отказ еще в январе. При этом "Газпром" все еще готов "на честных, равноправных условиях" обсуждать мировое соглашение, если у украинской стороны "будет желание".
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Об этом на ежегодной пресс-конференции о стратегии российской компании на европейском газовом рынке сообщил начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец. Он добавил, что пока, по его оценкам, "не складываются условия для такого обсуждения".

Фото: iStock
"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа

"Что касается мирового соглашения и предложения о его заключении, такое предложение было сделано еще во время прошедших в январе 2019 года трехсторонних консультаций (с Украиной и Еврокомиссией. - Прим. ред.). Алексей Борисович (Миллер, председатель правления "Газпрома". - Прим. ред.) это озвучил, что мы готовы рассмотреть "нулевой вариант" и вернуться к переговорам с чистого листа. Но украинская сторона заявила, что хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения".

Речь идет о предложении "Нафтогаза" оставить в силе решения Стокгольмского арбитража, вынесенные в конце 2017 года и начале 2018-го, по которым "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов без учета пеней. В то же время "Нафтогаз" пообещал отказаться от своих будущих исковых требований и "заключить на их основе мировое соглашение", напомнил Сергей Кузнец. "Газпром" этот вариант отверг.

Экономика ВЭД Компании Нефть и газ Газпром Переговоры с Украиной по газу
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