"Газпром" предложил "Нафтогазу" начать переговоры "с чистого листа"

"Газпром" предложил "Нафтогазу" урегулировать все текущие судебные разбирательства и провести переговоры "с чистого листа", однако получил отказ еще в январе. При этом "Газпром" все еще готов "на честных, равноправных условиях" обсуждать мировое соглашение, если у украинской стороны "будет желание".

Об этом на ежегодной пресс-конференции о стратегии российской компании на европейском газовом рынке сообщил начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец. Он добавил, что пока, по его оценкам, "не складываются условия для такого обсуждения".

"Что касается мирового соглашения и предложения о его заключении, такое предложение было сделано еще во время прошедших в январе 2019 года трехсторонних консультаций (с Украиной и Еврокомиссией. - Прим. ред.). Алексей Борисович (Миллер, председатель правления "Газпрома". - Прим. ред.) это озвучил, что мы готовы рассмотреть "нулевой вариант" и вернуться к переговорам с чистого листа. Но украинская сторона заявила, что хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения".

Речь идет о предложении "Нафтогаза" оставить в силе решения Стокгольмского арбитража, вынесенные в конце 2017 года и начале 2018-го, по которым "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов без учета пеней. В то же время "Нафтогаз" пообещал отказаться от своих будущих исковых требований и "заключить на их основе мировое соглашение", напомнил Сергей Кузнец. "Газпром" этот вариант отверг.