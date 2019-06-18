Глава Сербии посетит II Европейские игры в Минске

Президент Сербии Александр Вучич посетит Беларусь и станет почетным гостем II Европейских игр , которые с 21 по 30 июня пройдут в Минске. Предстоящий мультиспортивный форум обещает стать грандиозным событием мирового масштаба: здесь соберутся лучшие атлеты Европы, съедутся журналисты из 52 стран, 43 государства европейского континента уже приобрели права на телевизионный показ Игр.

Накануне визита сербского лидера в Белоруссию посол Минска в Белграде Валерий Брылёв дал интервью Радио и телевидению Сербии, полный текст которого был опубликован на сайте "РуСербия".

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что отношения между Сербией и Белоруссией находятся на очень высоком уровне. "Следующая цель - перевести это политическое понимание и дружбу в интенсивное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество", - указал он.

Посол сообщил о предстоящем визите белорусского лидера Александра Лукашенко в Сербию осенью 2019 года. "Наш президент четыре раза посещал Сербию, а первые лица вашей страны столько же раз были в Беларуси. Мы ожидаем, что этот визит будет важным этапом на пути развития экономического сотрудничества. Сейчас ведется работа над тем, чтобы он был как можно более содержателен. Во всяком случае, он будет способствовать решению вопросов двустороннего сотрудничества, - подчеркнул Валерий Брылёв. - Между нашими странами и народами нет расхождений, есть только сотрудничество, какое редко можно встретить между другими европейскими народами. Успешно развиваются культурные связи - 17 городов и регионов наших стран стали побратимами. Нельзя не радоваться всему этому".

Он также рассказал о достижениях белорусских производителей на сербском рынке. "В Сербии уже существует производство белорусских тракторов и автобусов "МАЗ"…Хотя порой не все в курсе того, что вы в Сербии уже давно в контакте с нашими производителями. Граждан перевозят автобусы и троллейбусы из Белоруссии, на поля выходят белорусские тракторы, а самосвалы грузоподъемностью до 200 тонн работают на РТБ "Бор" и в каменоломнях. На базе шасси наших грузовиков "МАЗ" произведено 33 автомобиля для вашего Сектора по чрезвычайным ситуациям. В основном это пожарные машины. Полиция размышляет о нашей специальной технике, опять речь не только о покупке, но и о совместном производстве", - подчеркнул дипломат.

Валерий Брылёв отметил и тот факт, что народы Сербии и Белоруссии ощущают особую близость, всегда готовы помочь друг другу, когда это необходимо. Посол при этом напомнил, что во время жестоких бомбардировок Сербии президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал выразить свою солидарность с сербским народом. "В этом и есть смысл истинного братства между народами и странами, сколько бы километров и границ их не разделяло", - добавил он.

Особое внимание дипломат сосредоточил на двустороннем культурном сотрудничестве, имеющем, по его мнению, блестящие перспективы. "Нас сближают славянская письменность, православие и исторические корни, но, например, уверен, что мало кто знает о том, что следы наших контактов существуют и в белорусском фольклоре, - рассказал посол. - В белорусском Полесье и сегодня есть танец "Сербиянка" или "Сербиянчица". Есть и народная песня "Сербияне сено косят, Сербиянки жито жнут". Важнейший компонент культурной идентичности - язык. Ситуация с сербским зыком в Белорусском государственном университете и белорусским в Белградском государственном университете улучшается, сербские книги печатают в Белоруссии, а белорусские в Сербии. Наши издатели регулярно участвуют в Белградской книжной ярмарке".

Между тем



II Европейские игры - международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Они пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадионы "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена". В течение 10 дней (с 21 по 30 июня) спортсмены разыграют здесь 200 комплектов медалей.



В рамках Игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта, из них в 9 - станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в городе Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.



Ожидается, что в белорусскую столицу приедут более 4 тысяч спортсменов, около 2 тысяч тренеров и обслуживающего персонала, которые представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. Обслуживать соревнования будут порядка 650 международных, а также 410 национальных судей.