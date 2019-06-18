Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД

Напомним, что законопроект, о котором идет речь, Владимир Путин внес в Госдуму 30 мая. Помимо положения о приостановке действия договора в нем уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства.

Как уточнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон дает главе государства право в любой момент принять решение о возобновлении действия ДРСМД в полном объеме, если ситуация изменится, а США вернутся к исполнению своих обязательств. Впрочем, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с депутатами выразил уверенность, что этого не произойдет.

- Мы принимаем это решение, исходя из необходимости защиты наших национальных интересов, - подчеркнул Вячеслав Володин. - США приняли решение о приостановлении действия договора в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности.

Штаты на протяжении многих лет самым серьезным образом нарушали соглашение, подчеркнули в МИД. В частности, речь о создании Вашингтоном баллистических ракет-мишеней, которые по своим характеристикам практически идентичны ракетам средней дальности, а также создание и активное использование беспилотников, которые подпадают под категорию крылатых ракет по договору.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования. Однако это не означает, что с этого времени РФ выйдет из договора. 2 августа истечет шестимесячный срок после американского уведомления о запуске процедуры выхода из ДРСМД. И в этот момент, как и предписано самим соглашением, договор прекратит существование.

После 2 августа Россия воздержится от развертывания первых наземных ракет средней и меньшей дальности. Однако наша страна будет в готовности, если США пойдут на дальнейшее обострение обстановки. "Я думаю, это высшее проявление доброй воли и ответственности с нашей стороны. Но порох мы держим сухим", - заявил Сергей Рябков.

Дипломат считает, что единая позиция депутатов по этому вопросу - это "значимый сигнал, свидетельствующий о нашей решимости не поддаваться на попытки шантажировать нас по теме, где за нами никаких грехов нет и быть не может".

Верхняя палата парламента готова оперативно подхватить эстафету. Международный комитет Совфеда на заседании 24 июня рассмотрит данный закон, заявил глава комитета Константин Косачев. При этом документ планируется вынести на рассмотрение палаты 26 июня.