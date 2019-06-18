Госдума поправила бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год.

- Изменения в бюджет носят адресный характер. Эти средства необходимы для решения вопросов, которых ждут наши граждане, - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов сообщил, что законопроект подготовлен с учетом мер, содержащихся в послании президента РФ Федеральному Собранию.

В документе сохранены основные параметры - не меняется прогноз по темпам роста ВВП и инфляции, по росту инвестиций и цене на нефть.

- Меняется лишь несколько курс рубля, он пересмотрен в сторону незначительного ослабления, - отметил Силуанов.

Общий объем доходов увеличивается на 205,6 миллиарда рублей, а расходы - на 256,5 миллиарда рублей. Профицит бюджета в 2019 году составит 1 триллион 881,2 миллиарда рублей, что на 50,9 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов.

О сути адресных социальных поправок ранее сообщил журналистам глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

- В первую очередь, это реализация Послания президента в части оказания помощи семьям в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечного кредита в случае рождения после 1 января 2019 года третьего ребенка, - заявил он. - Огромные средства - 36 млрд - выделяются на завершение строительства недостроенных многоквартирных домов для помощи обманутым дольщикам. 4,3 млрд рублей выделяются на софинансирование региональных доплат к пенсиям.

По словам главы комитета, поправки в бюджет - это не фундаментальные изменения, а точечная настройка по тем вопросам и проблемам, которые выявляются в ходе исполнения бюджета.

Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что поправками предлагается оказать дополнительную поддержку регионам, увеличить расходы на транспортную инфраструктуру. Также определены источники для финансирования реализации задач, поставленных президентом в Послании.