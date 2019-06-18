Госдума поправила бюджет 2019 года

Новости

В Петрозаводске чайки атаковали посетителей детского сада 18:14
В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле 18:09
Многим испанцам запретили въезд в центр Мадрида на авто 18:06
МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства 18:06
В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена 18:06
Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году 18:03
General Motors может воскресить легендарный Hummer 18:00
В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей 17:53
В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва 17:49
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии 17:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2" 17:45
Археологи РАН раскрыли новые тайны Иерихона 17:41
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским 17:38
Новый Renault Captur для Европы не дорос до российского 17:32
Иван Ургант о сериале "Чернобыль": Это должны были мы снять 17:23
В Костроме банда "черных банкиров" обналичила 70 млн рублей 17:16
На Колыме семью чуть не унесло на лодке в Охотское море 17:15
Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова 17:11
Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного запуска 17:01
В аэропорту Пулково бездомный украл 27 коробок шоколадных конфет 16:58
В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,8 16:56
Метеорологи помогут спасателям минимизировать последствия ЧС 16:55
Лавров: Вопросов к российско-венесуэльскому ВТС быть не может 16:47
В Москве обновят станции мониторинга загрязнения воздуха 16:46
Вышел "красный" трейлер нового хоррора от авторов "З/Л/А" 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 16:45
Рубрика: Власть

Госдума поправила бюджет 2019 года

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

- Изменения в бюджет носят адресный характер. Эти средства необходимы для решения вопросов, которых ждут наши граждане, - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: iStock
Госдума уточнила условия для компенсаций по ипотеке

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов сообщил, что законопроект подготовлен с учетом мер, содержащихся в послании президента РФ Федеральному Собранию.

В документе сохранены основные параметры - не меняется прогноз по темпам роста ВВП и инфляции, по росту инвестиций и цене на нефть.

- Меняется лишь несколько курс рубля, он пересмотрен в сторону незначительного ослабления, - отметил Силуанов.

Общий объем доходов увеличивается на 205,6 миллиарда рублей, а расходы - на 256,5 миллиарда рублей. Профицит бюджета в 2019 году составит 1 триллион 881,2 миллиарда рублей, что на 50,9 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов.

О сути адресных социальных поправок ранее сообщил журналистам глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Фото: iStock
В Госдуме назвали надуманным предлог Эстонии для продления санкций

- В первую очередь, это реализация Послания президента в части оказания помощи семьям в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечного кредита в случае рождения после 1 января 2019 года третьего ребенка, - заявил он. - Огромные средства - 36 млрд - выделяются на завершение строительства недостроенных многоквартирных домов для помощи обманутым дольщикам. 4,3 млрд рублей выделяются на софинансирование региональных доплат к пенсиям.

По словам главы комитета, поправки в бюджет - это не фундаментальные изменения, а точечная настройка по тем вопросам и проблемам, которые выявляются в ходе исполнения бюджета.

Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что поправками предлагается оказать дополнительную поддержку регионам, увеличить расходы на транспортную инфраструктуру. Также определены источники для финансирования реализации задач, поставленных президентом в Послании.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного запуска
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским