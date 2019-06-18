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18.06.2019 10:07
Рубрика: Власть

Иностранным гостям Года театра отменяют сборы за визы

Текст: Владимир Кузьмин
Гостям мероприятий, проходящих в рамках Года театра, визы для посещения России будут выдавать бесплатно. Распоряжение, сообщили "РГ" в аппарате правительства, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Министерству иностранных дел предписано в установленном порядке, но без взимания соответствующих сборов, обеспечить выдачу виз участникам, гостям мероприятий Года театра и представителям прессы по заявкам Министерства культуры и членов организационного комитета.

Фото: Пресс-служба БДТ
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Провести в 2019 году Год театра президент Владимир Путин постановил указом от 28 апреля 2018 года. Открытие состоялось 13 декабря в Ярославле на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова. В этот день 230 артистов из разных городов России показали зрителям спектакль-путешествие о театре, его истории в разных жанрах театрального искусства.

Затем театральный праздник охватил всю страну. В 85 регионах запланировали более 2600 мероприятий, во многих задействованы иностранные творческие коллективы. Так, в воскресенье был дан старт Международной театральной олимпиаде, в которой, рассказали "РГ" в Министерстве культуры, примут участие 50 театров из 20 стран мира. По случаю Года театра она продлится пять месяцев, в течение которых заграничные театральные труппы поедут с гастролями во все концы России. Жителей Магадана, например, со своим репертуаром познакомит испанский театр из Барселоны, а на Сахалине выступит национальный финский театр.

- Когда коллективы большие, обязательно нужен упрощенный визовый режим, - заявила "РГ" советник министра культуры Ольга Андоньева. - Визы - это волокита, требующая значительных финансовых затрат, и такие меры послабляющие необходимы для успешного проведения масштабных культурных событий, как, например, Театральная олимпиада.

Внутри театрального сообщества тоже полностью поддерживают последнее решение правительства.

- Это очень хорошая и правильная поправка. Она дает огромные преимущества технического характера, расширит возможности приезда зарубежных участников Года театра, - прокомментировал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Деятели культуры предлагают посмотреть на этот вопрос шире, выйти за рамки одного Года театра.

- Для культуры и для театра не должно быть никаких границ и визовых ограничений, - считает директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. - Чем больше мы снимем в нашей отрасли барьеров, препятствующих нормальной культурной деятельности, обмену творческими идеями, кадрами, тем наша страна будет развиваться интенсивнее, будет более мобильна.

- Если на самом деле это решение будет распространено и далее - не в Год театра, а вообще, - это будет совершенно замечательно. Я за то, чтобы культурные визы выдавались бесплатно. Эти люди приезжают сюда не за коммерцией, - аргументирует позицию директор Большого театра Владимир Урин.

Власть Работа власти Культура Театр Правительство Председатель Правительства Год театра
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