Новости

Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России 19:10
В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой 19:09
Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево 19:06
Названы города с самыми просторными квартирами на продажу 18:56
Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС 18:56
В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста 18:38
Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название 18:30
В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека 18:26
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит 18:20
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА 18:16
В Петрозаводске чайки атаковали посетителей детского сада 18:14
В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле 18:09
Испанские депутаты лишились возможности въехать в центр Мадрида на авто 18:06
МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства 18:06
В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена 18:06
Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году 18:03
General Motors может воскресить легендарный Hummer 18:00
В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей 17:53
В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва 17:49
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии 17:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2" 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 19:35
Рубрика: Экономика

Поправки в бюджет 2019 года

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
18 июня Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год, которые связаны с изменением показателей социально-экономического развития нашей страны. Дело в том, что объем ненефтегазовых доходов оказался больше прогнозного значения. В связи с этим мы планируем увеличить бюджетные расходы в 2019 году на 256,5 млрд рублей.

На укрепление национальной обороны будет дополнительно выделено почти 28 млрд рублей, на обеспечение безопасности - 12,5 млрд рублей, на охрану окружающей среды - около 1 млрд рублей.

На развитие транспортной системы планируется дополнительно направить более 78 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на развитие железнодорожной инфраструктуры, около 34,5 млрд рублей - на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%

Для решения жилищных проблем граждан из бюджета будет дополнительно выделено более 51 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей пойдут на помощь семьям, у которых в этом году родился третий или последующий ребенок. Напомню, что они имеют право на получение 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита. 2,5 млрд рублей будут выделены на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. 16 млрд рублей будет направлено на программу по устранению проблем с объектами долевого строительства, застройщики которых были признаны банкротами и при этом не осуществляли взносы в компенсационный фонд. Благодаря этой программе права дольщиков в отношении таких домов будут восстановлены.

На развитие здравоохранения будет дополнительно выделено более 20 млрд рублей. Из них 3 млрд рублей будут направлены на обеспечение ВИЧ-инфицированных граждан лекарствами. 2,3 млрд рублей пойдут на закупку лекарственных препаратов против полиомиелита и для профилактики гриппа.

Кроме того, около 2,3 млрд рублей планируется выделить на приобретение оборудования в федеральные центры высоких медицинских технологий Минздрава России. Значительные средства будут направлены на строительство различных медицинских учреждений: 1,7 млрд рублей - на здание Научно-исследовательского института пульмонологии в Москве, 927 млн рублей - на Орский онкологический диспансер в Оренбургской области, 651 млн рублей - на онкологический диспансер в Набережных Челнах.

На погашение задолженности по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в бюджете на 2019 год будет заложено еще около 710 млрд рублей.

Также в соответствии с поправками, принятыми нами в первом чтении, более 15 млрд рублей будет дополнительно выделено на сферу образования.

Фото: Gov.spb.ru
Поступление налогов в российский бюджет увеличилось на 15 процентов

Из них 885 млн рублей будут потрачены на приобретение или выкуп зданий бывших дошкольных образовательных организаций в Республике Бурятия для восстановления в них детских садов. Помимо этого планируется увеличить почти на 730 млн рублей бюджетные ассигнования на строительство школ и создание современных образовательных комплексов в регионах.

Финансирование развития физической культуры и спорта увеличится на 3,3 млрд рублей. Из них 560 млн рублей пойдут на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры в регионах: на строительство спортивного центра в Калужской области будет выделено около 66 млн рублей, на Центр водных и гребных видов спорта в Астраханской области - 334,6 млн рублей, на плавательный бассейн в Республике Татарстан - 159,5 рублей.

Уже на следующей неделе все эти поправки, направленные на улучшение жизни граждан нашей страны, будут рассмотрены Госдумой во втором и в окончательном, третьем чтении.

Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским