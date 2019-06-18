Корреспондент "Российской газеты" побывал в одном из таких полиграфических комплексов. В 70-х годах прошлого века там начинали с производства нот. Сейчас с использованием собственных инновационных разработок изготавливают документы, ценные бумаги, этикетку, специальные защитные пломбы, пластиковые карты, продукцию с RFID-метками (англ. Radio frequency identification - радиочастотная идентификация), причем как для российских, так и для зарубежных заказчиков.
Производственный комплекс группы компаний "Полиграф-защита" расположен в Москве. В большом здании типографии когда-то действительно выпускали ноты. Это продолжалось вплоть до распада Советского Союза, рассказывает генеральный директор Анатолий Чугунов. Но рынок стал меняться. Появился интерес к книжному бизнесу. До середины 90-х он был на пике, потом начался спад - типографии закрывались одна за другой.
"Тогда мы решили заняться производством защищенной продукции. Получили лицензию, начали выпускать все возможные ценные бумаги, которые только есть на нашем рынке", - вспоминает Анатолий Чугунов.
Ассортимент продукции расширялся, объемы производства росли. Здание пришлось полностью реконструировать под новые задачи. Оборудование (некоторое в России до сих пор в единственном экземпляре) заказывали у ведущих мировых производителей.
"Зарабатывали, покупали одну-две машины, потом снова зарабатывали, брали кредиты. В целом вложили порядка 40 миллионов евро", - уточняет Чугунов.
Сегодня компания изготавливает полный спектр защищенной продукции. В числе клиентов "Полиграф-защиты" министерство внутренних дел, министерство обороны, Федеральная таможенная и Федеральная налоговая службы, Пенсионный фонд РФ, ОАО "Российские железные дороги" и ПАО "Аэрофлот".
У компании также есть лицензия (единственная в нашей стране) и необходимые компетенции, которые позволяют выполнять заказы на изготовление защищенной продукции по всему миру, то есть активно развивать экспортное направление. Такой опыт у "Полиграф-защиты" уже есть: первый контракт был с Румынией, для которой изготавливали защитную пломбу по собственной технологии. Она получила мировой сертификат Intergraph как лучший продукт года.
Сейчас в планах выход на африканский рынок.
"В странах этого региона - в Нигерии, Кот-д"Ивуаре - в обороте еще очень много бумажных документов, поэтому рынок защищенной продукции там продолжает развиваться. Нам по силам занять там определенную нишу", - поясняет Анатолий Чугунов.
Для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ у "Полиграф-защиты" есть собственная лаборатория. Именно там при участии сотрудников Санкт-Петербургского университета имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (бывший Ленинградский электротехнический институт связи) была разработана многослойная защитная пломба-наклейка для "Почты России". Она позволила полностью отказаться от сургуча, который почтовики использовали со времен Ивана Грозного.
Изготавливается пломба на машине, которую специально для типографии "Полиграф-защиты" сделали за рубежом в Швейцарии.
На базе лаборатории также разработали новую технологию производства лотерейных билетов. Она защищает билет таким образом, что его невозможно ни вскрыть, ни просветить.
Результатом научных исследований стал ряд полученных компанией патентов в области защиты продукции от подделок с использованием уникальных графических, химических и эксклюзивных технологических способов защиты.
Активно развивают здесь еще одно направление - производство этикетки. Для этого в Санкт-Петербурге создали совместное предприятие с немецкими партнерами. В числе клиентов - крупнейшие косметические компании: L"Oreal, Procter&Gamble, Henkel.
В ближайшей перспективе часть полиграфической продукции в компании собираются начать изготавливать цифровым способом. Для этого планируется приобрести новое оборудование. Это позволит работать с минимальным количеством тиража и без затрат на подготовку.
Несмотря на большое внимание к инновациям, старые добрые бумажные книги "Полиграф-защита" тоже продолжает печатать.
"Есть еще много людей, которые предпочитают электронным страницам настоящие. Мы ориентируемся на них. Тем более, у меня самого именно книги когда-то пробудили интерес к полиграфии", - признается Анатолий Чугунов.
По данным отраслевого доклада "Российская полиграфия", в 2018 году объем инвестиций в эту отрасль составил почти 11 миллиардов рублей. Рост - 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.
В то же время, если реально оценивать уровень инвестиционной деятельности в полиграфии, нужно иметь в виду, что в части реализации крупных проектных решений возможности пока весьма ограничены, отмечают авторы доклада. Это связано в том числе и с отсутствием достоверных прогнозов по развитию рынка печатной продукции.
О перспективах рынка говорить действительно достаточно сложно, согласен Анатолий Чугунов. Но не потому, что их нет, а потому, что пока трудно представить, насколько глубоко этот рынок изменят стремительно развивающиеся цифровые технологии.
"Я склонен считать, что спрос на полиграфическую продукцию будет. Нужно лишь внимательно следить, куда движется рынок, и меняться вместе с ним", - резюмирует Анатолий Чугунов.