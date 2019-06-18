Развитие технологий, совпавшее со снижением спроса на многие виды печатной продукции, изменило российский рынок полиграфических услуг. Ряд игроков его покинули, оставшимся приходится работать в условиях крайне жесткой конкуренции. Некоторые, впрочем, и в этой ситуации продолжают развиваться и даже осваивать внешние рынки.

"Полиграф-защита" выпускает большой ассортимент этикеток. Их можно увидеть на продукции косметических компаний: L’Oreal, Procter&Gamble, Henkel. Фото: Александр Корольков/РГ

Корреспондент "Российской газеты" побывал в одном из таких полиграфических комплексов. В 70-х годах прошлого века там начинали с производства нот. Сейчас с использованием собственных инновационных разработок изготавливают документы, ценные бумаги, этикетку, специальные защитные пломбы, пластиковые карты, продукцию с RFID-метками (англ. Radio frequency identification - радиочастотная идентификация), причем как для российских, так и для зарубежных заказчиков.

Производственный комплекс группы компаний "Полиграф-защита" расположен в Москве. В большом здании типографии когда-то действительно выпускали ноты. Это продолжалось вплоть до распада Советского Союза, рассказывает генеральный директор Анатолий Чугунов. Но рынок стал меняться. Появился интерес к книжному бизнесу. До середины 90-х он был на пике, потом начался спад - типографии закрывались одна за другой.

У "Полиграф-защиты" есть собственная лаборатория. Результатом проведенных там научных исследований стал ряд полученных компанией патентов в области защиты продукции от подделок

"Тогда мы решили заняться производством защищенной продукции. Получили лицензию, начали выпускать все возможные ценные бумаги, которые только есть на нашем рынке", - вспоминает Анатолий Чугунов.

Ассортимент продукции расширялся, объемы производства росли. Здание пришлось полностью реконструировать под новые задачи. Оборудование (некоторое в России до сих пор в единственном экземпляре) заказывали у ведущих мировых производителей.

"Зарабатывали, покупали одну-две машины, потом снова зарабатывали, брали кредиты. В целом вложили порядка 40 миллионов евро", - уточняет Чугунов.

На этом оборудовании изготавливается защищенная продукция, в том числе железнодорожные билеты. Фото: Александр Корольков/РГ

Сегодня компания изготавливает полный спектр защищенной продукции. В числе клиентов "Полиграф-защиты" министерство внутренних дел, министерство обороны, Федеральная таможенная и Федеральная налоговая службы, Пенсионный фонд РФ, ОАО "Российские железные дороги" и ПАО "Аэрофлот".

У компании также есть лицензия (единственная в нашей стране) и необходимые компетенции, которые позволяют выполнять заказы на изготовление защищенной продукции по всему миру, то есть активно развивать экспортное направление. Такой опыт у "Полиграф-защиты" уже есть: первый контракт был с Румынией, для которой изготавливали защитную пломбу по собственной технологии. Она получила мировой сертификат Intergraph как лучший продукт года.

Сейчас в планах выход на африканский рынок.

"В странах этого региона - в Нигерии, Кот-д"Ивуаре - в обороте еще очень много бумажных документов, поэтому рынок защищенной продукции там продолжает развиваться. Нам по силам занять там определенную нишу", - поясняет Анатолий Чугунов.

Для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ у "Полиграф-защиты" есть собственная лаборатория. Именно там при участии сотрудников Санкт-Петербургского университета имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (бывший Ленинградский электротехнический институт связи) была разработана многослойная защитная пломба-наклейка для "Почты России". Она позволила полностью отказаться от сургуча, который почтовики использовали со времен Ивана Грозного.

Изготавливается пломба на машине, которую специально для типографии "Полиграф-защиты" сделали за рубежом в Швейцарии.

На базе лаборатории также разработали новую технологию производства лотерейных билетов. Она защищает билет таким образом, что его невозможно ни вскрыть, ни просветить.

Результатом научных исследований стал ряд полученных компанией патентов в области защиты продукции от подделок с использованием уникальных графических, химических и эксклюзивных технологических способов защиты.

Активно развивают здесь еще одно направление - производство этикетки. Для этого в Санкт-Петербурге создали совместное предприятие с немецкими партнерами. В числе клиентов - крупнейшие косметические компании: L"Oreal, Procter&Gamble, Henkel.

В ближайшей перспективе часть полиграфической продукции в компании собираются начать изготавливать цифровым способом. Для этого планируется приобрести новое оборудование. Это позволит работать с минимальным количеством тиража и без затрат на подготовку.

Несмотря на большое внимание к инновациям, старые добрые бумажные книги "Полиграф-защита" тоже продолжает печатать.

Оборудование типографии позволяет выполнять экспортные заказы на изготовление пластиковых карт. Фото: Александр Корольков/РГ

"Есть еще много людей, которые предпочитают электронным страницам настоящие. Мы ориентируемся на них. Тем более, у меня самого именно книги когда-то пробудили интерес к полиграфии", - признается Анатолий Чугунов.

По данным отраслевого доклада "Российская полиграфия", в 2018 году объем инвестиций в эту отрасль составил почти 11 миллиардов рублей. Рост - 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, если реально оценивать уровень инвестиционной деятельности в полиграфии, нужно иметь в виду, что в части реализации крупных проектных решений возможности пока весьма ограничены, отмечают авторы доклада. Это связано в том числе и с отсутствием достоверных прогнозов по развитию рынка печатной продукции.

40 миллионов евро было вложено в модернизацию оборудования типографии

О перспективах рынка говорить действительно достаточно сложно, согласен Анатолий Чугунов. Но не потому, что их нет, а потому, что пока трудно представить, насколько глубоко этот рынок изменят стремительно развивающиеся цифровые технологии.

"Я склонен считать, что спрос на полиграфическую продукцию будет. Нужно лишь внимательно следить, куда движется рынок, и меняться вместе с ним", - резюмирует Анатолий Чугунов.