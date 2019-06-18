Какие мигранты смогут работать в России без квот и патентов

Иностранные специалисты, эксперты и тренеры мирового движения WorldSkills, смогут приезжать в Россию сверх квот, не оформляя разрешение на работу или патент. А приглашающая их организация Ворлдскиллс Россия освобождается от необходимости получать разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы.

Аналогичные льготы получают актеры, режиссеры, ученые, преподаватели, если они приезжают по приглашению государственных учреждений культуры и искусства. Законы, устанавливающие такие правила, публикует "РГ".

Как объяснила заместитель генерального директора по международной деятельности союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Алина Досканова, иностранные эксперты приезжают в Россию на чемпионаты, чтобы научить конкурсантов из национальной сборной технологиям работы в соответствии с мировыми стандартами.

"Ребята перенимают опыт стран-лидеров в разных областях, демонстрируют результат на международной арене, завоевывая призовые места, а потом тиражируют полученные знания, начиная преподавать в колледжах и тренируя следующие поколения чемпионов", - говорит она.

В этом году в августе Казань примет чемпионат мира WorldSkills, а в 2022 году Санкт-Петербург - европейский чемпионат EuroSkills. Плюс в нашей стране проходят ежегодные Евразийские чемпионаты WorldSkills Hi-Tech.

"Облегченная процедура оформления отношений с иностранными специалистами поможет привлечь больше экспертов, а значит, шансов проявить себя на чемпионате мира или Европы у нас будет больше", - продолжила Досканова. Привлекать иностранных специалистов на "льготных" условиях можно не более чем на 30 дней.