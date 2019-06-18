Канцлер Германии встретилась со съемщиками жилья

В Германии обострился "квартирный вопрос". Дошло до того, что берлинские активисты выступили с беспрецедентной инициативой: провести референдум по вопросу об экспроприации квартир у юридических лиц - крупных собственников недвижимости.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось решать проблему в ручном режиме. Она лично посетила в Кельне съезд Немецкого союза квартиросъемщиков, выступающих против повышения арендной платы за съемное жилье.

В Берлине уже ввели пятилетний запрет на повышение арендной платы для квартиросъемщиков

Как передает "Немецкая волна", петиция с требованием референдума о деприватизации квартир легла на стол берлинским властям. Парадоксальным образом в конституции ФРГ, стоящей на страже частной собственности, действительно предусмотрена крайняя мера, предполагающая ее отчуждение - но только ради общественного блага.

"РГ" писала о том, что месяц назад многотысячная демонстрация прошла в Кельне, где "акулы недвижимости" все активнее приобретают в собственность социальное жилье, которое прежде сдавалось по фиксированной цене гражданам с доходами ниже среднего. Перевод таких домов и квартир в разряд приватизированных позволяет хозяевам повышать плату для съемщиков. Жители немецких мегаполисов уверены: тем самым владельцы недвижимости наживаются на неотъемлемом праве каждого иметь крышу над головой. Первым навстречу гражданам пошло правительство Берлина, принявшее решение ввести пятилетний запрет на повышение в столице размера арендной платы.

По данным "Немецкой волны", за последние семь лет она подскочила в среднем на 70 процентов, а в отдельных районах, таких как как Кройцберг или Нойкельн, где оседают в том числе мигранты, квартиры подорожали в два, а то и в два с половиной раза. В разгар баталий на съезде квартиросъемщиков в Кельне в зале появилась Ангела Меркель. Правда, она попыталась занять нейтральную позицию. Как пишет Handelsblatt, канцлер призвала стороны "создавать благоприятный климат" для строительства новых объектов недвижимости и "использовать правовые механизмы для сдерживания цен". Портал WDR отмечает, что никаких конкретных предложений глава правительства не озвучила. "Конечно, госпожа Меркель несет ответственность за нынешнюю ситуацию, - пишет в комментариях на форуме один из пользователей. - С 2015 года в страну по ее приглашению приехали столько людей, и им надо где-то жить. Это логично. Многие предсказывали, что такая политика приведет к дефициту жилья и его подорожанию".