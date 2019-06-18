Новости

Кардиологи назвали опасный для жизни ранний признак 07:20
Трамп проанонсировал массовую высылку мигрантов из США 06:45
США поверили в денуклеаризацию КНДР 06:27
Синоптики пообещали москвичам жару и грязный воздух 05:51
Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей 05:02
Ученые: Нашествие медведей на города Ямала вызвано изменением климата 05:00
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток 04:55
На Сахалине началось движение пассажирских поездов по широкой колее 04:24
В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге 04:17
Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа 03:16
США остановят помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу 03:07
В Якутске у самолета на старте отказало рулевое управление 02:57
Более 70 человек пострадали в результате двух землетрясений в Китае 02:32
Пожар произошел во время учений НАТО в Польше 02:12
Видео: Бортпроводницу подбросило к потолку во время турбулентности 01:44
В Киеве признали неготовность к диалогу с Донецком и Луганском 17.06.2019
Знаменитый аукцион Sotheby's будет продан за 3,7 млрд долларов 17.06.2019
В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу 17.06.2019
Постпред РФ: США бездоказательно обвинили РФ в нарушении ядерного моратория 17.06.2019
Минск и Каир формируют совет делового сотрудничества 17.06.2019
Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената Щукина 17.06.2019
Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики США 17.06.2019
Рособрнадзор: Работы по ЕГЭ с недопустимыми чернилами будут зачтены 17.06.2019
Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на чемпионате мира 17.06.2019
В Испании погибла несовершеннолетняя россиянка 17.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
18.06.2019 07:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Кардиологи назвали опасный для жизни ранний признак

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Повышенный уровень кальция в коронарных артериях указывает на высокий риск развития сердечной недостаточности, предупредили в Американской кардиологической ассоциации.

Сообщается, что специалисты наблюдали за здоровьем 2449 человек. В эксперименте приняли участие молодые люди, а также добровольцы среднего возраста. В рамках исследования применялась неинвазивная компьютерная томографическая. Были также проведены тесты на определение индекса коронарного кальция (CAC).

Фото: iStock
Ученые выяснили, чем может грозить употребление белого мяса

- Мы работали с молодыми людьми, потому что у них часто фиксируются аномалии, которые протекают бессимптомно, но при этом они увеличивают риск появления проблем с сердцем. Предотвращение этих нарушений и контроль за ними являются ключевыми направлениями работы, так как раннее выявление рисков может иметь решающее значение для здоровья, - пояснил доктор Энрике Турин Морейра.

Работа с добровольцами продолжалась в течение 25 лет. Так, на финальном этапе исследования средний возраст людей составил около 50 лет. Как выяснили кардиологи, у добровольцев с высоким CAC в среднем возрасте, в дальнейшем фиксировалось увеличение массы левого желудочка на 12% и увеличение объема левого желудочка на 9%.

- Это свидетельствовало о том, что сердцу необходимо было более интенсивно работать, чтобы перекачивать кровь. В конечном итоге это повышало риск сердечной недостаточности, - пояснили в Американской кардиологической ассоциации.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США пошлют тысячу военных на Ближний Восток
Видео: Бортпроводницу подбросило к потолку во время турбулентности
Четыре человека пострадали во время чемпионского парада НБА в Торонто
В Киеве признали неготовность к диалогу с Донецком и Луганском
Стратегические бомбардировщики США перехвачены у российских границ