Кардиологи назвали опасный для жизни ранний признак

Повышенный уровень кальция в коронарных артериях указывает на высокий риск развития сердечной недостаточности, предупредили в Американской кардиологической ассоциации.

Сообщается, что специалисты наблюдали за здоровьем 2449 человек. В эксперименте приняли участие молодые люди, а также добровольцы среднего возраста. В рамках исследования применялась неинвазивная компьютерная томографическая. Были также проведены тесты на определение индекса коронарного кальция (CAC).

- Мы работали с молодыми людьми, потому что у них часто фиксируются аномалии, которые протекают бессимптомно, но при этом они увеличивают риск появления проблем с сердцем. Предотвращение этих нарушений и контроль за ними являются ключевыми направлениями работы, так как раннее выявление рисков может иметь решающее значение для здоровья, - пояснил доктор Энрике Турин Морейра.

Работа с добровольцами продолжалась в течение 25 лет. Так, на финальном этапе исследования средний возраст людей составил около 50 лет. Как выяснили кардиологи, у добровольцев с высоким CAC в среднем возрасте, в дальнейшем фиксировалось увеличение массы левого желудочка на 12% и увеличение объема левого желудочка на 9%.

- Это свидетельствовало о том, что сердцу необходимо было более интенсивно работать, чтобы перекачивать кровь. В конечном итоге это повышало риск сердечной недостаточности, - пояснили в Американской кардиологической ассоциации.