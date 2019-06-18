Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июня 2019 года № 98-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2019 г."

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ "О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2019 г. в расчете на душу населения 11801 рубль, для трудоспособного населения - 12191 рубль, для пенсионеров - 9124 рубля, для детей - 12952 рубля.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков

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