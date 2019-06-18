Китайцы стали чаще посещать русскоговорящие страны

Ctrip предлагает на выбор 80 тысяч туристических маршрутов в странах, подключившихся к "Поясу и пути", в том числе около тысячи касается русскоязычных стран. Как рассказала представитель компании Ван Синь, на Диалоге между правительствами и предприятиями электронной коммерции Шелкового пути Китая и русскоязычных стран в Харбине, в прошлом году более 30 миллионов китайцев посетили страны "Одного пояса и одного пути".

Сегодня более 1300 человек зарегистрировались на сайте Ctrip в качестве гидов в странах "Одного пояса и одного пути". Это 43% от общего числа экскурсоводов в мире, представляющих услуги китайским туристам. В России все чаще наряду с местными гидами экскурсии для китайцев проводят китайские гиды. Работа, как правило, комплексная, включающая экскурсии по достопримечательностям, перевозки, питание и многое другое.