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18.06.2019 13:39
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал действия Вашингтона в отношении Ирана

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Направление США дополнительно 1000 военных на Ближний Восток, разумеется, никак не способствует нормализации обстановки в регионе, если учитывать, во-первых, непрекращающиеся обвинения Вашингтона в адрес Ирана, и, во-вторых, тот факт, что месяц назад Пентагон уже направил в этот регион 1500 солдат.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Очевидно, что ужесточение прессинга на Иран будет только стимулировать действия Тегерана по выходу из соглашения по ядерной сделке. И в этом смысле то, как обходительно Вашингтон действует с КНДР, лишний раз доказывает, что ядерное оружие является единственной гарантией от ненападения США для практически любого государства планеты. Это - худший сигнал системе ядерного нераспространения из всех возможных.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
МИД: Действия США могут спровоцировать столкновения на Ближнем Востоке

При этом доверие к США в мире катастрофически падает. Они размещают разные картинки, но даже ближайшие союзники не спешат однозначно соглашаться с "доказательствами". Как пишет "Дойче Велле", "сомнения вполне уместны, поскольку война против иракского диктатора Саддама Хусейна в 2003 году тоже началась с ложных утверждений американского руководства. Мы живем сегодня в мире цифровых технологий, в котором с помощью высокопрофессиональных манипуляций можно создать любое видео или любые другие доказательства".

Поэтому мы сейчас оказались в непростой ситуации, когда повод для атак США себе найдут (или "нарисуют") в любой момент. И возможность для эффективного нападения будет сохраняться ровно до того момента, когда Тегеран таки получит ядерное оружие.

Однако вероятность того, что операция против Ирана не будет "легкой прогулкой", и что Дональд Трамп получит к следующим выборам поток гробов с американскими солдатами, также велика. Для президента, который шел с лозунгами ухода американских военных из других регионов, это было бы политическим самоубийством. Поэтому шансы на проведение некой полномасштабной операции, включая использование наземных сил, я бы пока оценивал не очень высоко. Но вот очередной дистанционный ракетный удар по объектам в Иране возможен, и здесь многое будет зависеть от реакции Ирана. Если последуют ответные действия, причем весьма масштабные, то Белый дом уже получит возможность представить все как "защиту от агрессии" и делать все что угодно. Это худший сценарий, но вероятность его сохраняется. Будем надеяться - и работать - чтобы этого не произошло.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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