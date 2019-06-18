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18.06.2019 21:41
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ

Текст: Галина Мисливская

Россия, так же, как и Запад, не считает возможным свое возвращение в ПАСЕ любой ценой, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя высказывание канцлера ФРГ Ангелы Меркель на эту тему.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
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Немецкий политик сказала, что усилия по возврату России в ассамблею предпринимаются, но это не будет реализовано любыми средствами. Косачев готов подписаться под формулировкой Меркель, но с "противоположного угла", с позиции российской стороны.

"Возвращение в ПАСЕ любыми средствами, в том числе через согласие с ограниченными хоть в чем-либо полномочиями, для нашей делегации неприемлемо", - констатировал сенатор.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, что отношения России и Совета Европы обострились в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Тогда Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В 2017 году часть российских выплат в бюджет организации была заморожена до полного восстановления полномочий делегации в ПАСЕ.

В середине мая этого года комитет министров Совета Европы подтвердил, что все члены организации имеют равные права и обязанности. В ходе летней сессии ассамблеи 24 июня может быть принята резолюция, защищающая права делегаций. В случае его принятия Россия сможет вернуться в ПАСЕ под гарантии полноты полномочий. 19 июня Совет Госдумы планирует рассмотреть вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в июньской сессии ассамблеи. Такое приглашение поступило из Страсбурга в начале месяца.

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