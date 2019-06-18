Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ

Россия, так же, как и Запад, не считает возможным свое возвращение в ПАСЕ любой ценой, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя высказывание канцлера ФРГ Ангелы Меркель на эту тему.

Немецкий политик сказала, что усилия по возврату России в ассамблею предпринимаются, но это не будет реализовано любыми средствами. Косачев готов подписаться под формулировкой Меркель, но с "противоположного угла", с позиции российской стороны.

"Возвращение в ПАСЕ любыми средствами, в том числе через согласие с ограниченными хоть в чем-либо полномочиями, для нашей делегации неприемлемо", - констатировал сенатор.

Напомним, что отношения России и Совета Европы обострились в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Тогда Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В 2017 году часть российских выплат в бюджет организации была заморожена до полного восстановления полномочий делегации в ПАСЕ.

В середине мая этого года комитет министров Совета Европы подтвердил, что все члены организации имеют равные права и обязанности. В ходе летней сессии ассамблеи 24 июня может быть принята резолюция, защищающая права делегаций. В случае его принятия Россия сможет вернуться в ПАСЕ под гарантии полноты полномочий. 19 июня Совет Госдумы планирует рассмотреть вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в июньской сессии ассамблеи. Такое приглашение поступило из Страсбурга в начале месяца.