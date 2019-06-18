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18.06.2019 13:07
Рубрика: Власть

Москва заявила о схожести позиций Зеленского и Порошенко

Текст: Кира Латухина
В Кремле согласились с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский повторяет тезисы своего предшественника Петра Порошенко.

"Мы внимательно следим, и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиции, которая сейчас начинает набирать очертания", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Отвечая на вопрос, какую фразу выберет Владимир Путин для первой встречи с Владимиром Зеленским (который обещал начать с Крыма и Донбасса), Песков заявил: "Мы видели эти слова президента Украины в одном из интервью. Нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. И в случае, если оно когда-нибудь состоится, не сомневаюсь, что тоже начнет с правильной".

"По Донбассу надо говорить не Путину, а жителям Донбасса - они непосредственный собеседник. А по Крыму уже особо и говорить нечего", - заключил представитель Кремля.

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