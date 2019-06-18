Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,23 процента по сравнению с показателями закрытия предыдущих торгов, до 71,99 рубля. Информация актуальна на сайте Мосбиржи по состоянию на 11:25 по московскому времени.

В последний раз такой же курс евро был зафиксирован 23 мая.

Курс доллара находится на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,15 процента и составила $60,85 за баррель.