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18.06.2019 11:47
Рубрика: Экономика

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

Текст: Екатерина Ясакова

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,23 процента по сравнению с показателями закрытия предыдущих торгов, до 71,99 рубля. Информация актуальна на сайте Мосбиржи по состоянию на 11:25 по московскому времени.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

В последний раз такой же курс евро был зафиксирован 23 мая.

Курс доллара находится на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,15 процента и составила $60,85 за баррель.

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи Европейские биржи Курс рубля
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