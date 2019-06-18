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18.06.2019 21:28
Рубрика: Власть

Лавров отметил сбалансированный подход Швейцарии к внешней политике

Текст: Александр Саможнев

Положительную оценку развитию российско-швейцарских отношений дал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров обсудит со швейцарским коллегой российские интересы в Грузии

"У нас очень устойчивые позитивные процессы в сфере торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества", - отметил Лавров на церемонии открытия нового здания швейцарского посольства в Москве

Министр также отметил сбалансированный подход Швейцарии к внешней политике. По словам главы МИД РФ, в среду в ходе встречи со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом в центре внимания будет находиться вопросы экономики, торгового и инвестиционного сотрудничества.

Между тем строительство нового здания посольства Швейцарии в центре столицы, которое длилось с 2014 года, завершилось.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Впервые в одном месте удалось собрать диппредставительство, консульство, центр содействия бизнесу и швейцарское туристическое представительство. В комплексе могут комфортно работать восемьдесят сотрудников.

В гала-концерте в посольстве выступили более ста российских и швейцарских музыкантов. Они исполнили ораторию, написанную известным композитором из Швейцарии специально к торжеству.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
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