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18.06.2019,  
13:41
Текст:  Алексей Моисеев

Ложные цели в виде С-300, Су-30 и Т-54/55 начали выпускать во Вьетнаме

Во Вьетнаме организовано производство надувных макетов зенитных ракетных систем С-300ПМУ1, самолетов Су-30МК2, средних танков Т-54/55. Информация о них размещена на сайте vietbao.vn.

Эти изделия должны стать своеобразными приманками для ракет и бомб противника.

Как отмечается, Вьетнам уже имеет обширный реальный боевой опыт использования ложных целей. Так, во время отражения американской агрессии силы противовоздушной обороны использовали модели советских систем С-75 для введения в заблуждение воздушной разведки ВВС США.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Производимые оборонным предприятием Z176 надувные ЗРС, истребители и танки достаточно компактны и легки - в неразвернутом состоянии они весят всего около 30 кг. До размеров настоящего оружия они доводятся за 5 минут, и их трудно отличить от реальных образцов уже на расстоянии в 100 метров.

Вьетнамские оборонщики не собираются останавливаться на достигнутом. Они планируют наладить производство макетов истребителей-бомбардировщиков Су-22, ракетных систем C-125-2TM и различных радиолокационных станций.

Необходимо отметить, что в России также уделяют много внимания производству различных пневматических макетов. В минувшем году на военно-техническом форуме "Армия-2018" впервые была представлена ложная цель в виде арктического варианта комплекса "Тор-М2ДТ". При его изготовлении использованы специальные высокопрочные морозоустойчивые материалы.

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