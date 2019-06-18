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18.06.2019 22:40
Рубрика: Спорт

Гора с плеч

Шарапова выиграла в своем первом матче после травмы
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 130(7888)
Российская теннисистка Мария Шарапова наконец-то вернулась на корт. В своем первом матче с января этого года Маша в рамках испанского турнира Mallorca Open на стадии 1/16 финала обыграла словачку Викторию Кужмову - 7:6 (10:8), 6:0.
В своем первом матче после долгого перерыва Мария Шарапова показала теннис хорошего уровня. Фото: EPA В своем первом матче после долгого перерыва Мария Шарапова показала теннис хорошего уровня. Фото: EPA
В своем первом матче после долгого перерыва Мария Шарапова показала теннис хорошего уровня. Фото: EPA

Предыдущий официальный матч Шарапова провела 28 января на турнире в Санкт-Петербурге, в котором без особых проблем разделалась с Дарьей Гавриловой. А вот на следующий поединок против другой Дарьи, Касаткиной, Мария не вышла из-за проблем с правым плечом, которое не дает теннисистке покоя на протяжении всей ее карьеры.

К этому моменту Шарапова в 2019 году успела поучаствовать в трех турнирах, выиграв на них шесть матчей из восьми. А дальше начались сплошные пропуски. В итоге, если еще и присовокупить прошлый сезон, россиянка из-за травмы не сыграла на 11 турнирах. В этом году она фактически целиком пропустила весь грунтовый сезон, откатившись на 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова покинула топ-30 рейтинга WTA

На Мальорку Шарапова приехала почти за две недели до старта турнира без уверенности, что сможет на нем выступить. В итоге 10 июня организаторы объявили, что Шарапова все-таки сыграет на Mallorca Open по wild card, начиная с основной сетки. Любопытно, что, к примеру, действующая чемпионка турнира немка Татьяна Мария такого приглашения не получила.

"С плечом все нормально, - рассказывала Шарапова о своем самочувствии в преддверии первого матча. - Хотя потребовалось немало времени, чтобы вернуться на свой первый турнир и даже чувствовать, что можешь неплохо тут выступить. Пропустить несколько месяцев - это всегда тяжелое испытание, потому что многое упускаешь. Но зато сейчас я смогу посмотреть, как работает плечо. Каждый матч станет отличной проверкой".

Возвращение вышло волнительным. Дело было не только в сопернице, даром, что Кужмова в рейтинге занимает 46-ю строчку. Просто на траве, а именно на этом покрытии проводится Mallorca Open, Шарапова начиная с 2015 года до сих пор играла лишь однажды. На Уимблдоне-2018 она уступила Виктории Дьяченко. Так что вчера от Марии можно было ожидать чего угодно. В первом сете дело дошло до тай-брейка. Там Шарапова в фирменной волевой манере отыграла два сетбола, а затем дожала соперницу - 10:8. Партия затянулась на час. А вот вторая длилась в два раза меньше. Маша поймала кураж и словачку на корте практически не замечала - 6:0. Неплохо для возвращения.

Следующая соперница Шараповой определилась в матче первой "ракетки" турнира немки Анжелики Кербер и представительницы Бельгии Исалин Бонавентюр. Этот поединок завершился вчера поздно вечером.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова
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