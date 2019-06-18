МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства

Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% к аналогичному периоду прошлого года против 4,6% в апреле, сообщает Росстат. Таким образом, годовые темпы роста промпроизводства в мае оказались минимальными с декабря 2017 года.

Основной вклад в рост показателя по-прежнему вносит добыча полезных ископаемых (+2,8% в годовом измерении после 4,2% месяцем ранее). Рост добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) продолжил замедление - до 1,3% в мае по сравнению 2,5% в апреле, что связано в первую очередь с выполнением Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, отмечает Минэкономразвития в июньском выпуске бюллетеня по промпроизводству. Вместе с тем в газовой отрасли наблюдается активный рост выпуска: в мае добыча газа выросла на 4,6 % к аналогичному периоду прошлого года после 2,6% месяцем ранее.

Выпуск в обрабатывающих отраслях в мае сократился на 1% после роста на 4,7 % в апреле. Минэкономразвития связывает это с длинными майскими праздниками в этом году, из-за чего в прошлом месяце было на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года.