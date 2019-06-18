Новости

Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России 19:10
В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой 19:09
Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево 19:06
Названы города с самыми просторными квартирами на продажу 18:56
Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС 18:56
В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста 18:38
Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название 18:30
В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека 18:26
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит 18:20
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА 18:16
В Петрозаводске чайки атаковали посетителей детского сада 18:14
В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле 18:09
Испанские депутаты лишились возможности въехать в центр Мадрида на авто 18:06
МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства 18:06
В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена 18:06
Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году 18:03
General Motors может воскресить легендарный Hummer 18:00
В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей 17:53
В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва 17:49
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии 17:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2" 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 18:06
Рубрика: Экономика

МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства

Текст: Игорь Зубков

Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% к аналогичному периоду прошлого года против 4,6% в апреле, сообщает Росстат. Таким образом, годовые темпы роста промпроизводства в мае оказались минимальными с декабря 2017 года.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Основной вклад в рост показателя по-прежнему вносит добыча полезных ископаемых (+2,8% в годовом измерении после 4,2% месяцем ранее). Рост добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) продолжил замедление - до 1,3% в мае по сравнению 2,5% в апреле, что связано в первую очередь с выполнением Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, отмечает Минэкономразвития в июньском выпуске бюллетеня по промпроизводству. Вместе с тем в газовой отрасли наблюдается активный рост выпуска: в мае добыча газа выросла на 4,6 % к аналогичному периоду прошлого года после 2,6% месяцем ранее.

Выпуск в обрабатывающих отраслях в мае сократился на 1% после роста на 4,7 % в апреле. Минэкономразвития связывает это с длинными майскими праздниками в этом году, из-за чего в прошлом месяце было на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским