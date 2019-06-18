МИД: Действия США могут спровоцировать столкновения на Ближнем Востоке

"Во-первых, мы исходим из того, что окончательное решение по формату возможных дополнительных развертываний сил США в регионе пока не принято, есть только предварительные утечки и кое-какие публичные сигналы. Но, видимо, дело действительно идет к тому, что группировка сил и средств США в регионе будет еще усилена, дополнительно наращена", - отметил Рябков.

"Это вызывает у нас серьезную озабоченность. Не только с точки зрения очевидного факта, что само по себе сосредоточение больших сил и средств повышает риск столкновений и каких-то нежелательных обострений, но и с точки зрения отсутствия у нас четкого понимания, к чему же все-таки ведут дело ответственные лица в Вашингтоне", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Мы не раз предупреждали американцев, как, впрочем, и их региональных союзников, от бездумного, безоглядного нагнетания обстановки в этом взрывоопасном регионе, который многократно становился ареной боевых столкновений, в том числе масштабных", - отметил замглавы российского МИД.