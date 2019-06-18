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18.06.2019 17:01
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного запуска

Текст: Юлия Кривошапко

Первыми гражданам станут доступны суперсервисы госуслуг, связанные с такими жизненными ситуациями, как рождение ребенка, поступление в вуз онлайн, переезд в другой регион. Кроме того, в списке первоочередных для запуска - суперсервис "Утрата близкого человека" и "Цифровое исполнительное производство", сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

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"По большей части суперсервисов уже готовы описания целевых моделей, их презентации, прототипы и дорожные карты реализации, - рассказал замглавы Минкомсвязи.

Он напомнил, что работа над суперсервисами ведется на протяжении полугода, в ней принимают участие около 200 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертов. В рамках заседания рабочей группы, организованного АНО "Цифровая экономика", начато обсуждение с бизнесом и экспертным сообществом двух суперсервисов. Они получили одобрение.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Мы понимаем, что пользователями суперсервисов станут миллионы граждан, и поэтому в ближайшее время целевые модели суперсервисов будут представлены в открытом доступе. Мы рассчитываем получить обратную связь от конечных пользователей и учесть замечания при реализации продукта", - уточнил замминистра.

Всего Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с другими федеральными органами исполнительной власти готовится 25 суперсервисов для граждан и бизнеса. Первые суперсервисы должны появиться уже в 2019 году.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Государственные интернет-услуги
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