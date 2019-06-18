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18.06.2019 20:13
Рубрика: Экономика

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Текст: Александр Проценко
Россия начинает стареть. Об этом свидетельствуют данные опубликованного на сайте Минтруда РФ доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

В 2018 году из 146,7 млн россиян каждый четвертый (37,9 млн человек) находился в возрасте старше трудоспособного. Причем, численность лиц в возрасте 65 лет и старше по сравнению с 2017 годом выросла на 2,8% - с 20,8 млн человек до 21,4 млн человек.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
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А в самом "старом" по возрасту населения регионе - Тамбовской области доля населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 года составила 31,3%. "Это долгосрочная тенденция: по данным среднего варианта прогноза Федеральной службы государственной статистики, доля граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2018 года по 2025 год с 25,5% до 27,4% и составит 40,2 млн человек", - сообщается в материалах Минтруда.

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва. Доля населения старше 65 лет в этих республиках составляет 10,7% и 11,8% соответственно. Эти данные свидетельствуют о высокой рождаемости в данных регионах и противоречат взглядам демографов, объясняющих падение рождаемости в стране снижением уровня доходов семей. Но Чечня и Тыва - регионы с не самым "богатым” населением.

Фото: iStock
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

Еще раньше аналитики ВНИИ труда назвали сферы труда с самым низким и самым высоким средним возрастом сотрудника. Самые молодые работники числятся в финансовой и страховой сферах, средний возраст сотрудников здесь составляет 36,5 года. Преимущественно молодые специалисты трудятся в области информации и связи - здесь средний возраст работника составляет 37,2 года. Возраст сотрудника гостиниц и предприятий общественного питания в среднем составляет 38,1 года, а в сферах оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 38,4 года. Средний возраст работника здравоохранения и социальных услуг составляет 43,5 года. В образовании работают люди, средний возраст которых составляет 43,3 года.

Самые возрастные сотрудники (44,8 года) занимаются водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов.

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