Нарышкин: В Венесуэле отрабатывается механизм проведения акций влияния

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что в Венесуэле отрабатывается универсальный механизм проведения акций влияния, схожий с вирусом. Об этом он заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Наиболее наглядно мы видим реализацию такого сценария ведения гибридной войны в Венесуэле. Фактически речь идет о создании универсального алгоритма проведения тайных акций влияния в непрерывном режиме и в глобальных масштабах", - приводит слова Нарышкина ТАСС.

"Эта подрывная работа никогда не прекращается, ведется в отношении не только врагов, но и друзей и нейтральных сил в условиях мира, кризиса и войны. Ее стоило бы сравнить с деятельностью вируса: он может десятилетиями разрушать организм человека, не проявляя себя, а когда бывает обнаружен, бороться зачастую уже поздно", - констатировал директор СВР.

