Названы самые богатые землевладельцы России

Семья бывшего губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Николая Ткачева распоряжается 649 тысячами гектаров земли стоимостью 68,5 миллиардов рублей.

Второе место рейтинга занял агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова. Компания владеет 412 тысячами гектаров земель общей стоимостью 45,6 миллиарда рублей.

Самый большой по площади земельный банк принадлежит компании "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников - один миллион гектаров. Однако по стоимости эти земли занимают только третье место.

В двадцатку крупнейших латифундистов России, по данным издания, также вошли Андрей Гурьев (компания "Агрогард"), Олег Дерипаска (агрохолдинг "Кубань"), Вадим Мошкович (группа "Русагро"), Игорь Худокормов (компания "Продимекс", включая "Агрокультуру").

Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и расчетной цены одного гектара. Информация о площади земель холдингов взята из трех источников: заполненных самими агрохолдингами анкет, официальных сайтов или отчетности агрохолдингов, а также обзоров владельцев сельскохозяйственной земли в России, подготовленных компанией BELF. При расчете стоимости гектара земли сельскохозяйственного назначения в регионах использовались открытые данные о купле-продаже в 2018 году и данные ежегодного аналитического отчета компании "Совэкон", уточняют в Forbes.

Впервые рейтинг землевладельцев России был составлен в 2005 году. Тогда, как отмечает издание, самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы. "Скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки", - говорится в материале Forbes.

В настоящее время сельское хозяйство в России стало развитой отраслью и высокорентабельным бизнесом. В развитие отрасли ежегодно вливаются сотни миллиардов рублей господдержки, а предприниматели из списка Forbes используют свои сельскохозяйственные земли по назначению.