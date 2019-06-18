Новак: Россия и Иран обсуждают разработку залежей на шельфе Каспия

Россия и Иран обсуждают разработку нефтегазовых месторождений на иранском шельфе Каспийского моря, а также проекты в области электроэнергетики. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, сопредседателем которой он является.

Так, ряд предложений по разработке залежей на Каспии уже рассматривается, кроме того, Иран заинтересован в участии "Газпрома" в СПГ-проектах и своповых поставках топлива, передает ТАСС со ссылкой на Новака. В эфире "России 24" министр добавил, что с Ираном в последнее время уже были подписаны документы о разработке пяти месторождений, также обсуждаются проекты в области модернизации ТЭС и достройки ГЭС.

"Мы видим совместные инициативы по инвестициям в сельское хозяйство, в реализацию инфраструктурных проектов на Каспии, в том числе и в расширение портовых мощностей для возможного увеличения перевозок по Каспийскому морю как в направлении Ирана, так и в направлении России", - добавил Александр Новак.