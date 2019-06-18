Пентагон выделит 250 миллионов долларов на военную помощь Украине

Пентагон намерен предоставить 250 миллионов долларов на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении американского минобороны.

"Это подтверждает давние отношения между США и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине с 2014 года, до 1,5 миллиарда долларов", - сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что средства направят на решение текущих оперативных потребностей украинских ВС, а также на поддержку действующих учебных программ. В рамках помощи для повышения обороноспособности сухопутных войск и сил специального назначения будут поставлены снайперские винтовки, гранатометы, контрбатарейные радары и другое оборудование.