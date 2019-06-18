Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году

В 2020 году пройдет перекрестный год России и Китая. Об этом напомнил сегодня на встрече делегации правительства Москвы с коллегами из администрации Пекина советник посла России в КНР Виталий Фадеев.

Модератор конференции, начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности и международных связей Вячеслав Мануйлов заметил, что в его проведении, конечно же, примет участие и Москва. Тем важнее в преддверии Года Китая в России и Года России в Китае обсудить актуальные проблемы сотрудничества двух столиц, которых так много связывает.

Примерно одинаковые по численности населения они имеют много общих проблем. И тот, и другой вынуждены бороться с пробками на дорогах, противостоять загрязнению окружающей среды, которому подвержены практически все мегаполисы, решать массу социальных проблем и в то же время оба города делают ставку на инновационное развитие.

Помимо всего прочего, Москва и Пекин - города-побратимы. Они взаимодействуют с 1995 года - в будущем году готовятся отметить 25-летие сотрудничества. Намерены работать бок о бок и впредь. Вот и новая встреча прошла под девизом: "Москва- Пекин: вместе в будущее". Они работают в рамках уже пятой по счету программы - подписанной в 2017 году - о сотрудничестве в области городского хозяйства, культуры, науки, здравоохранения, образования и других сфер жизни каждой из столиц. И продолжают учиться друг у друга.

Российская столица, например, как заметил замруководителя департамента внешнеэкономической деятельности и международных связей Илья Кузьмин, может служить примером темпов развития. По созданию условий для ведения бизнеса она занимает сейчас в мировом рейтинге Doing Business 31 место из 200 стран. Признана лучшим городом по контролю за общественным транспортом, стала самой продвинутой по организации парковок и завоевала еще целый ряд престижных мест в других сферах городской жизни.

Пекинцы лидируют в развитии инновационных технологий, модернизируют международный туризм, понимая, что будущее за ним и в то же время, что просто экскурсиями уже никого не заманишь. Они придумали, например, продажу шедевров на аукционах, для участия в которых гости Пекина могут даже не выходить из номера отеля. Это новшество дало в казну Пекина по словам начальника управления по делам культуры и туризма округа Дунчен Ли Сюэминь 10 миллиардов юаней. И впрямь, стоит поучиться такому творческому подходу.