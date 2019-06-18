В мире
18.06.2019 15:33
Текст: Юрий Сизов

Петришенко: Все объекты к II Европейским играм готовы

Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

У организаторов континентальных атлетических игр в белорусской столице, которые осветит "Пламя мира" в ближайшую пятницу, судя по всему, свой календарный отсчет.

Вот и вице-премьер правительства Беларуси Игорь Петришенко подтвердил 18 июня нетерпеливой прессе, что старт II Европейским играм фактически был дан еще три дня назад, когда в Минск приехали первые гости - руководители спортивных команд. Они уже заселились в Деревню спортсменов, пояснил заместитель премьера во время посещения Дворца спорта.

Фото: minsk2019.by
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"Все объекты оснащены всем необходимым и протестированы вместе с представителями Европейских олимпийских комитетов. И подтверждено, что все готово к тому, чтобы обеспечить честную и справедливую борьбу спортсменов за награды", - приводит его слова пресс-служба правительства.

Во время проведения европейского спортивного форума во Дворце спорта пройдут соревнования по самбо, греко-римской, вольной и женской борьбе. Там же, как уже сообщал "СОЮЗ", во время II Евроигр у Дворца спорта разместится одна из фан-зон, где страны - участницы спортивного форума проведут Дни культуры и традиций. С 19 по 30 июня здесь состоятся и презентации НОК стран - участниц II Европейских игр: России, Австрии, Азербайджана, Венгрии, Великобритании, Грузии, Израиля, Италии, Латвии, Румынии и Турции.

II Европейские игры пройдут с участием около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Они  разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Стоит напомнить, что соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. 

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