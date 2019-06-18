Почтовые отделения сделают доступными для маломобильных граждан

В этом году для удобства маломобильных граждан в столице планируется оснастить специальным оборудованием 111 почтовых отделений. В Подмосковье адаптация пространства пройдет на территории 117 почтовых отделений.

Отделения будут оборудованы входными пандусами, рассчитанными на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей.

При необходимости операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.