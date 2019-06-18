Помпео: США будут защищать свои интересы в Персидском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон после недавнего инцидента Оманском проливе намерен продолжить работу с партнерами и будет защищать свои интересы в регионе.

"Мы продолжим предоставлять дополнительную информацию об этих нападениях, нам не следует фокусироваться только на двух этих атаках", - заявил Помпео, чьи слова приводит агентство "Интерфакс".

Он также добавил, что в регионе с начала мая произошло гораздо больше нападений. Помпео указал, что многие страны региона - от Китая и Южной Кореи до Индонезии - заинтересованы в свободном и безопасном судоходстве через Ормузский пролив.

"Со своей стороны США готовы выполнять свою часть работы по обеспечению безопасного прохода, но и остальные страны должны осознавать угрозу своим морским торговым путям", - отметил госсекретарь.

По словам Помпео, США не хотят развязывать войну, а лишь собираются делать все возможное для защиты американских интересов в регионе.

"Президент Трамп не хочет войны", - добавил глава американского дипведомства.