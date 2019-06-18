В Казахстане найдено уникальное поселение родственников скифов

На востоке Казахстана ученые обнаружили первое оседлое поселение кочевого народа саки. Городище эпохи поздней бронзы и раннего железного века находится в трех километрах к северу от аула Бестерек и рядом с известным историческим памятником Акбаур.

В результате археологической экспедиции под руководством профессора Зейноллы Самашева найдено большое количество зернотерок, керамики без орнамента, точильных камней, пряслиц, костей лошадей, овец и коз.

"Предварительно этот памятник можно датировать XI-IX веками до нашей эры. Находки означают, что ранние саки региона вели оседлый образ жизни, у них было развито земледелие, придомное скотоводство, металлургия и промыслы", - заявил казахскому изданию YK-news профессор Зейнолла Самашев.

Найденное городище представляет исключительный научный интерес, так как поселения оседлых саков на территории Восточного Казахстана ранее не встречались. До недавнего времени считалось, что родственные скифам древние саки вели исключительно кочевой образ жизни.

Раскопки на поселении Акбаур-1 будут продолжены в следующем году. Ученым предстоит определить статус различных типов памятников, расположенных на территории этого района, классифицировать и датировать их. Предполагается, что в работах примут участие археологи из России, Турции, Франции и Азербайджана.

Справка "РГ"

Саки - собирательное название группы ираноязычных кочевых и полукочевых племен в I тысячелетии до нашей эры, которые кочевали в Средней Азии.

Название восходит к скифскому слову saka - "олень". Предположительно, предками саков были носители Андроновской и Карасукской культур, которые существовали на территории Южной Сибири и Северного Казахстана.

В VI веке до нашей эры территории саков завоевывают древнеперсидские цари Ахемениды, а после похода Александра Македонского племена саков мигрируют. Часть из них отправляется на запад и вторгается в государство Селевкидов, часть - на юго-восток - в Афганистан и Пакистан, а потом в Индию.