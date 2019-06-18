Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в предательстве

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в предательстве украинского народа из-за их пророссийской позиции. Об этом дипломат заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Вайль и Швезиг являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. При этом ранее Вайль раскритиковал антироссийские санкции Евросоюза как не приносящие политической выгоды.

Швезиг, в свою очередь, неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. Она говорила, что стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только лишь при активном взаимодействии между Россией, Германией и ЕС в целом.

Подобные заявления, по мнению украинского посла, свидетельствуют о "предательстве" со стороны немецких политиков. Дипломат уверен, что Вайль и Швезиг являются "пособниками" Кремля, а своими действиями они "разрушают доверие к Германии как к посреднику".

Резкие заявления посла прозвучали накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, который состоится сегодня. Заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения, а также реализацию минских соглашений и реформы на Украине.