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18.06.2019 08:10
Рубрика: В мире

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в предательстве

Текст: Сергей Новиков

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в предательстве украинского народа из-за их пророссийской позиции. Об этом дипломат заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Вайль и Швезиг являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. При этом ранее Вайль раскритиковал антироссийские санкции Евросоюза как не приносящие политической выгоды.

Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины

Швезиг, в свою очередь, неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. Она говорила, что стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только лишь при активном взаимодействии между Россией, Германией и ЕС в целом.

Подобные заявления, по мнению украинского посла, свидетельствуют о "предательстве" со стороны немецких политиков. Дипломат уверен, что Вайль и Швезиг являются "пособниками" Кремля, а своими действиями они "разрушают доверие к Германии как к посреднику".

Резкие заявления посла прозвучали накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, который состоится сегодня. Заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения, а также реализацию минских соглашений и реформы на Украине.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Германия Отношения России и Украины
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