Председатель Верховного суда поддержал отмену решеток в судах

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что Верховный суд принципиально поддерживает отмену клеток для подсудимых в залах суда.

Слова прозвучали в кулуарах XIV совещания председателей верховных судов стран Шанхайской организации сотрудничества. Отвечая на вопросы журналистов, Вячеслав Лебедев подчеркнул, что "правосудие можно осуществлять без клеток. Мы с этим согласны, поддерживаем".

Напомним, соответствующая инициатива была внесена в Госдуму осенью прошлого года. Проект горячо поддержало адвокатское сообщество. Однако недавно Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отложил инициативу, попросив доработать некоторые положения. По мнению законодателей, необходимо прояснить вопросы безопасности.

В новых строительных стандартах клеток в залах строящихся судов уже не предусмотрено

Впрочем, в новых зданиях судов клеток уже не будет: недавно были приняты новые строительные стандарты для оборудования судов. Нормы распространяются на помещения, которые будут строиться или ремонтироваться. При этом так называемые "стаканы" или "аквариумы" - стеклянные кабины для подсудимых, остаются в списке положенного. По мнению же адвокатов, никаких ограждений для подсудимых не должно быть в принципе, безопасность, на взгляд экспертов из адвокатуры, не пострадает.

Еще одна новость: как сообщил Вячеслав Лебедев, Верховный суд страны планирует вновь выступить с законодательной инициативой, расширяющей применение упрощенных процедур. Судя по его словам, Верховный суд намерен в том числе вернуться к своему старому предложению - выдавать сокращенные судебные решения.

"Наверное, смысла переписывать все решения, исковые заявления, нет. Это неправильно, и не рационально и от этой позиции надо отойти. Повторяю - не нарушая прав граждан", - сказал Вячеслав Лебедев.

Он обратил внимание на то, что по некоторым категориям дел не обжалуется около 90 процентов решений. Отказ от составления решений в полной форме - со всеми аргументами (то есть мотивировочной частью), по мнению сторонников инициативы, снизит нагрузку на суды. При этом, если стороны процесса пожелают, то им изготовят решение с полной мотивировкой.