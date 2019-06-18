Приняты поправки о защите прав дольщиков

Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите прав участников долевого строительства. К основному чтению были одобрены ряд поправок, направленных на усиление защиты интересов граждан.

Так, на застройщиков апартаментов распространили требования, аналогичные требованиям к застройщикам жилых домов, сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Еще одна новая норма касается возможности предоставлять государственное финансирование на достройку проблемных объектов.

Кроме того, поправками регулируется деятельность региональных фондов, которые будут достраивать проблемные объекты. Согласно законопроекту, источниками завершения строительства станут средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Документ также исключает любые опосредованные схемы привлечения средств граждан - кроме как по договорам долевого участия. Это касается схем с ПИФ и ценными бумагами.

- Никаких ПИФов, никаких ценных бумаг при покупке квартиры больше использоваться не будет. Никто не должен обманывать людей, - заявил Николаев.

По долевым договорам будут продаваться все российские новостройки, включая апартаменты. Кроме того, разрешается направлять средства материнского капитала на приобретение жилья через эскроу-счета.

Также законопроект помогает решить проблему двойных продаж на рынке новостроек. Квартиру получат те покупатели, чей договор долевого участия зарегистрирован первым в Едином госреестре недвижимости. А тот гражданин, чей договор долевого участия зарегистрирован позже, сможет рассчитывать на денежное возмещение.

При этом в документе прописана норма по уточнению рыночной стоимости при выплате возмещения обманутым гражданам. "Если раньше такое возмещение рассчитывалось из той стоимости, которая была на момент заключения договора, то теперь мы очень четко прописали, что при выплате возмещения гражданам рыночная стоимость жилья будет рассчитываться, исходя из текущей рыночной стоимости аналогичного жилья", - заявил парламентарий.